Южноуральцев предупреждают: Остерегайтесь борщевика – он суров и коварен

Борщевик, который растет в Сосновском районе (Челябинская область), может быть опасен для людей. Об этом предупреждает южноуральцев биолог ботанического сада Челябинского государственного университета Павел Попков.

Борщевик - зонтичное растение с мощным стеблем. У опасного борщевика Сосновского - белые, иногда бело-розоватые цветы и бордовые пятна на стеблях.

Ядовитое растение очень высокорослое и может быстро вырастать до трёх-пяти метров. Оно создает глухую тень и успешно конкурирует с собратьями. А учитывая высокую продуктивность семян, борщевик быстро занимает новые территории.

«Высокая семенная активность борщевика и небольшой размер семян позволяет им перемещаться вместе с автотранспортом, на обуви. Это заносное растение, которое путешествует и распространяется вдоль дорог в первую очередь», – поясняет Павел Попков.

В соке этого растения содержится фуранокумаринам. Это вещество при попадании на кожу человека делает её крайне восприимчивой к жесткому ультрафиолету солнечного излучения.

«Если после того, как на вас попал сок борщевика, выйти на солнце, то можно получить сильный фотоожог, вплоть до развития буллёзного фотофитодерматита, - предостерегает Павел Попков и поясняет. - Это очень неприятное состояние: пузыри лопаются, заживить их проблематично, нужно использовать только специализированные цинксодержащие мази».

Биолог советуют южноуральцам лишний раз не контактировать с борщевиком Сосновским. Если на кожу попал ядовитый сок не только беречься от солнца, но и промыть поражённые участки тела водой.

Попков предлагает бороться с борщевиком доступными методами. Если вы заметили вредные зонтики на своем участке, нужно срезать соцветия, пока они ещё не созрели и уничтожить их, а затем выкопать его с корнем. При борьбе с борщевиком нужно надеть очки, перчатки, одежду с длинным рукавом.

Работать с борщевиком Сосновского важно в одежде с длинным рукавом и в перчатках, после чего принять душ или промыть остававшиеся открытыми участки кожи достаточным количеством воды.

В Челябинской области произрастает и неопасный борщевик сибирский. Это растение не очень крупное, с небольшими листьями. У него цветы беловато-зеленые, с кремовым или желтовато-зеленым оттенком и нет бордовых пятен на стеблях.