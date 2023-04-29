Южноуральцев предупреждают - рвать подснежники запрещено

В Челябинском и Каштакском борах (Челябинский городской округ) распустились подснежники. Жителям напоминают – первоцветы рвать категорически запрещено.

Как сообщили в Минэкологии области, благодаря установившейся в последние несколько дней теплой погоде почти везде появилась зеленая трава, на деревьях - листики. В Челябинском и Каштакском борах жители заметили распустившиеся подснежники.

Минэкологии напоминает, что Челябинский городской и Каштакский боры являются особо охраняемыми природными территориями регионального значения, а весенние первоцветы занесены в Красную книгу, поэтому срывать их категорически запрещено.

В этом году весна бьет рекорды в национальном парке «Таганай». Первоцветы распустились в таганайских лесах на 20 дней раньше среднемноголетнего срока. Предыдущий рекорд был установлен в 2008 году – тогда подснежник распустился седьмого апреля.

Напомним, 14 апреля 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за умышленное уничтожение, незаконный сбор и оборот особо ценных растений и грибов, занесенных в Красную книгу России.

Уголовный кодекс РФ дополнен новой статьей, предусматривающей, что за умышленное уничтожение, повреждение, незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или продажу краснокнижных растений и грибов, а также их частей и производных предусматривается лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом до одного миллиона рублей.