Подснежник, бабочки и оса: весна на Таганае бьет собственные рекорды

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) весна бьет собственные рекорды: здесь обнаружен подснежник-«рекордсмен».

Как сообщает пресс-служба нацпарка, цветок распустился на 20 дней раньше среднемноголетнего срока. И побил рекорд 2008 года, когда первоцветы в таганайских лесах можно было наблюдать седьмого апреля.

«Едва проклюнувшаяся ветреница была найдена на солнцепеке крутой бровки долины Большой Тесьмы в окружении стайки пробудившихся от сна ярко-оранжевых ванесс-крапивниц. Бабочки также проснулись раньше срока по многолетним меркам. И хотя рекорд 2016 года не побили, но разница составила всего два дня», - рассказали в «Таганае».

А на одном из окон визит-центра Центральной усадьбы была замечена оса. И вот это уже феномен, потому что среднемноголетний срок появления этого насекомого – шестое мая.