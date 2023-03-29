29.03.2023
Подснежник, бабочки и оса: весна на Таганае бьет собственные рекорды
28.03.2023
В Челябинске стартует ремонт новых участков трамвайных путей и будет завершен прошлогодний
28.03.2023
В Челябинске по инициативе театра оперы и балета появится площадь Искусств
28.03.2023
Совместная работа – хороший результат: депутаты Магнитогорска приняли отчет главы города
28.03.2023
В апреле в Челябинске пройдёт XI Международный музыкальный фестиваль «Весенний beat»
28.03.2023
В Историческом музее Южного Урала покажут «Машину времени» семьи Исаковых
Подснежник, бабочки и оса: весна на Таганае бьет собственные рекорды
24.03.2023
На Таганае раньше обычного пробудились муравьи и «ожила» верба
09.03.2023
Амбассадор заповедного дела в восторге от Вечного ветра Дальнего Таганая
03.03.2023
Амбассадор заповедного дела Игорь Шпиленок снимает красоты Таганая
27.02.2023
«Лыжня за облака»: новые лица, новые победы
Вооруженные подростки - нацисты оккупировали центр Челябинска
28.03.2023
Ангеловский: Пора вводить должность Уполномоченного по защите прав педагога
28.03.2023
В Челябинске назвали лучших и худших перевозчиков
28.03.2023
Военнослужащие-контрактники Челябинской области получат дополнительные меры поддержки
27.03.2023
Челябинск погряз в мусоре, власти рапортуют: «Ситуация на контроле»
27.03.2023