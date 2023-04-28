Южноуральские спасатели заступают на круглосуточное дежурство в нацпарках

Накануне выходных и праздника, 28 апреля, спасатели поисково-спасательной службы Челябинской области заступают на круглосуточное дежурство в национальном парке «Таганай» и природном парке «Иремель». Работа спасательных постов будет организована на самых популярных туристических маршрутах.

«Спасательные посты будут открыты с 28 апреля по первое мая и в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне - с пятое по девятое мая», - сообщили в пресс-службе ПСС региона.

Расположение постов в горно-таежной местности, позволяет обеспечить безопасность жителей и гостей Южного Урала во время любительских и профессиональных походов и значительно снизить время прибытия помощи в случае необходимости в удаленные от населенных пунктов районы.

В случае непредвиденных ситуаций, за помощью нужно обращаться по единому номеру 112, однако большинства ЧП можно избежать, если помнить и соблюдать правила личной безопасности и требования особого противопожарного режима, действующего на территории Челябинской области.