28.04.2023
В Челябинске на 2,5 месяца ограничат движение транспорта по улице Танкистов
28.04.2023
Отечественное решение для переноса ИТ-сервисов для бизнесменов Южного Урала
28.04.2023
В Челябинске выбирают подрядчиков, которые будут ремонтировать дороги
28.04.2023
В особняк Покровского в Челябинске привезли старинную французскую мебель
28.04.2023
ЧЦЗ отмечает Всемирный день охраны труда выпуском креативных роликов
28.04.2023
МТС улучшила связь для дачников на северо-западе и Троицком тракте Челябинска
Южноуральские спасатели заступают на круглосуточное дежурство в нацпарках
28.04.2023
В Челябинской области огонь уничтожил 200 гектаров леса
21.04.2023
«Четвероногие спасатели» Челябинской области готовятся сдавать экзамен
15.04.2023
Южноуралец уехал на рыбалку и не вернулся
14.04.2023
В Миассе подросток сорвался со здания на заброшенной стройке
Ветераны и инвалиды войны и их сопровождающие могут ездить бесплатно в электричках по 31 мая
27.04.2023
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023