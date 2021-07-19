Жара вернулась на Южный Урал и продержится до воскресенья

Жаркая погода вновь установилась на территории Челябинской области и, по среднесрочным прогнозам, продержится до воскресенья, 26 июля.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 28-33 градусов. В четверг, 22 июля, на юге региона столбик термометра будет подбираться к отметке плюс 37 градусов.

В среду и в четверг вероятны кратковременные дожди, грозы. При грозах ожидается шквалистое усиление ветра до 17-20 метров в секунду.

По данным синоптиков, абсолютный максимум температуры воздуха в июле в Челябинской области составляет 36-41 градус, в городе Челябинске - 40 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха равняется 0-3 градуса, в городе Челябинске – три градуса.

Для людей длительное пребывание на солнце ведёт к общему перегреванию организма, тепловым и солнечным ударам. Уменьшается содержание кислорода в воздухе, и формируются условия погодной гипоксии.

Недомогание могут почувствовать люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, сахарным диабетом, болезнями щитовидной железы, ожирением, а также люди, перенесшие инфаркт или инсульт.

В группе риска находятся и люди пожилого возраста с хроническими болезнями, принимающих определённые лекарства.

В жаркую погоду медики советуют соблюдать несложные рекомендации для того, чтобы снизить негативное влияние высокой температуры воздуха на организм. Медики советуют по возможности в жару не выходить на улицу с 11 до 17 часов, когда солнце наиболее активно. В помещении необходимо поддерживать прохладу, закрывать окна плотной тканью. Несколько раз в день желательно принимать душ или делать холодные водные обтирания, компрессы. В жаркие дни стоит избегать больших физических нагрузок.

Для защиты организма от обезвоживания необходимо больше пить – не менее 1,5 – 3 литров в день. Причем основной объем (до двух литров жидкости в разном виде) лучше употребить в утренние или вечерние часы, чтобы организм смог запастись влагой. Советуют пить больше воды, морса, несладкого компота. При этом полностью исключить сладкие и алкогольные напитки.

Особое внимание следует уделять детям. Ребенок до года должен быть полностью закрыт от солнца. Чтобы малыш не перегрелся, нельзя надевать памперсы. Родители должны часто предлагать малышу воду: ребенок не попросит пить, он еще не чувствует жажды.