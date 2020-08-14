Жители Чебаркуля возмутились строительством дороги среди реликтовых сосен

Жители Чебаркуля (Челябинская область) недовольны тем, что возле озера Чебаркуль прокладывается дорога. Они уже написали заявление в министерство экологии региона и прокуратуру.

Информацию об этом на своей страничке в Instagram разместила местная жительница Кира Ишпахтина.

«На берегу озера Чебаркуль, среди реликтовых сосен, через лес прокладывают дорогу, «променад», заливают бетон, укладывают тротуарную плитку. Делают это настолько варварски, что корни вековых сосен торчат наружу, все ободраны», - Кира Ишпахтина.

К ее возмущению тут же присоединились другие местные жители.

- Как такую красоту взять и просто уничтожить, ничего живого нет в этих людях.

- Ужас какой, в выходные просто еще дорога была - я не поняла еще, что происходит. Что делать?

Корреспонденту «Урал-пресс-информ» удалось связаться с руководителем работ Артемом Шевченко. Он же является и единственным инвестором. Он сообщил, что все работы согласованы и ведутся в рамках проекта «Шишкино-парк».

«Этот проект был защищен еще в 2918 году. У нас уже построен хоккейный корт, детский городок и установлены беседки. Это спортивно-культурный проект. Сейчас ведутся работы по благоустройству. Мы делаем дорожку длиной 240 метров и шириной 1,5 метра для маломобильных групп. Ширина выбрана такая не случайно, чтобы по данной дороге не смог проехать автомобиль. Также мы планируем установить на данной территории туалеты и душевые кабинки, а в следующем году запланировано строительство площадки для ТБО и для установки палаток», - сообщил Артем Шевченко.

Тем не менее, местные жители написали заявление в министерство экологии и прокуратуру, с просьбой проверить обоснованность и законность строительства дороги.