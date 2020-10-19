Спортсменка из Кунашака признана лучшей дзюдоисткой Универсиады-2020

Дина Гизатулина из Кунашака (Челябинская область) – лучшая дзюдоистка Универсиады-2020. За нее проголосовали 190 человек. Это 80,51 процентов от всех проголосовавших.

Студентка Уральского государственного университета физической культуры Дина Гизатулина стала победительницей турнира по дзюдо в рамках VII Всероссийской летней Универсиады в Екатеринбурге. В финальном поединке 20-летняя воспитанница заслуженного тренера России Мориса Юсупова нанесла поражение в дополнительное время более взрослой (24 года) и опытной сопернице Александре Гималетдиновой из Казани.

По итогам голосования Дина признана лучшей дзюдоисткой Универсиады-2020

Также добавим, что подобное признание не первое в жизни Дины Гизатулиной. В 2018 году дзюдоистка стала победительницей конкурса «Лучшая спортсменка IV летней спартакиады молодежи России».