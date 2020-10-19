ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Спортсменка из Кунашака признана лучшей дзюдоисткой Универсиады-2020

Сюжет
Сегодня, 10:44
Размер текста

Дина Гизатулина из Кунашака (Челябинская область) – лучшая дзюдоистка Универсиады-2020. За нее проголосовали 190 человек. Это 80,51 процентов от всех проголосовавших.

Студентка Уральского государственного университета физической культуры Дина Гизатулина стала победительницей турнира по дзюдо в рамках VII Всероссийской летней Универсиады в Екатеринбурге. В финальном поединке 20-летняя воспитанница заслуженного тренера России Мориса Юсупова нанесла поражение в дополнительное время более взрослой (24 года) и опытной сопернице Александре Гималетдиновой из Казани.

По итогам голосования Дина признана лучшей дзюдоисткой Универсиады-2020

Также добавим, что подобное признание не первое в жизни Дины Гизатулиной. В 2018 году дзюдоистка стала победительницей конкурса «Лучшая спортсменка IV летней спартакиады молодежи России».

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Спорт
06.10.20 13:16
Триумф южноуральских дзюдоистов в Екатеринбурге
Спорт
17.09.20 12:56
Челябинск примет чемпионат Уральского федерального округа по дзюдо
Спорт
07.02.20 16:40
Челябинский дзюдоист станет лицом «Большого шлема-2020»
Спорт
10.12.19 14:19
В Челябинске в память о Герое России Евгении Родионове состоялся турнир по дзюдо
29.08.19 16:20
Сборная ЧЦЗ заняла третье место в турнире по футболу среди предприятий УГМК
Общество
16.10.20 15:00
В Челябинской области продлен режим повышенной готовности
Общество
16.10.20 17:20
Ковидная халатность
Южноуральцы возмущены - до Роспотребнадзора невозможно дозвониться и зараженные вынуждены выходить из дома
Новости
Сегодня, 10:46
Общество
Вице-мэр Магнитогорска покинул занимаемый пост
Сегодня, 10:46
Происшествия
В Челябинске на пожаре пострадали два человека
Вчера, 11:45
Общество
Наталья Котова поздравила работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником
Вчера, 00:19
Общество
За сутки умерло пять пациентов с ковидом в Челябинске, Миассе, Кусе и Магнитогорске
16.10.20 18:25
Среда обитания
Анонсы событий и мероприятий на 17-19 октября
Материалы рубрики
30.04.20 16:50
Сюжет
Медики допустили проведение референдума по поправкам в Конституцию летом
26.12.19 10:44
Сюжет
Путин пожаловался на недосып
17.09.19 16:21
Сюжет
Розыгрыш билетов на первый матч второй домашней серии ХК «Трактор»
12.09.19 13:10
Сюжет
Стартовали продажи билетов на вторую домашнюю серию матчей «Трактора»
29.08.19 16:20
Сюжет
Сборная ЧЦЗ заняла третье место в турнире по футболу среди предприятий УГМК
Теги
Дзюдо
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика