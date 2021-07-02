«Водоканал» Златоуста сбрасывал сточные воды в реки Ай и Большая Тесьма без разрешения

В ходе проверки Челябинская природоохранная прокуратура выявила факт использования ООО «Златоустовский «Водоканал» водных объектов с нарушением экологических требований. Как выяснилось, предприятие сбрасывает сточные воды в реку Ай и Большая Тесьма с превышением установленных нормативов допустимых сбросов по загрязняющим веществам.

Как сообщает старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, до настоящего времени предприятие не приобрело право пользования поверхностными водными объектами для сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод в реки Ай и Большая Тесьма.

Директору предприятия внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.

Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях на юридическое лицо наложены штрафные санкции в сумме 200 тысяч рублей, на должностных лиц десять и 25 тысяч рублей соответственно.