Присылайте свои новости

После критики временно исполняющей полномочия главы Челябинска Натальи Котовой директор МАУ «Городской сад имени Пушкина» Ольга Попова написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска временно исполняющим обязанности руководителя директор МАУ «Городской сад имени Пушкина» назначен заместитель Поповой Игорь Клеин.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», сегодня, 22 июля, Наталья Котова распорядилась принять кадровое решение в отношении руководителя МАУ «Горсад имени Пушкина» Ольги Поповой, которая не смогла обеспечить своевременный и качественный ремонт подземных переходов на площади Революции.

Такое решение было озвучено после отчета заместителя главы Челябинска по социальным вопросам Сергея Авдеева. Наталья Котова засомневалась в том, что подрядчик при таком низком темпе работ успеет выполнить его до первого сентября.

Чиновница уволилась, а вот вопросы к властям остались. Напомним, контракт на ремонт подземных переходов на площади Революции выиграла компания ООО ТСК «Специнвест». Стоимость ремонтных работ согласно заключенным договорам составляет порядка шести миллионов рублей. Финансирование, как это следует из ответа администрации города на сделанный накануне редакционный запрос, производится за счет бюджета Челябинска. Но почему ремонт происходит за бюджетные деньги? На этот вопрос та же Ольга Попова редакции не ответила, хотя и сообщила, что арендатором, который зарабатывал на деятельности киосков в подземных переходах, является компания ООО «Лоция». Как можно предположить, изучая документы, компания аффилирована с депутатом Госдумы Андреем Барышевым, который после того, как стал народным избранником, активы фирмы передал в доверительное управление Татьяне Князевой. Видимо, так был составлен договор аренды, что «Лоция» работала на себя, эксплуатируя городское пространство чисто за чисто символическую плату и не неся никакой ответственности за состояние подземных переходов. Непонятно, почему теперь ремонт возлагается на плечи налогоплательщиков, а не на действующего арендатора. И вопрос этот, наверное, надо задавать не одной Ольге Поповой, а в первую очередь комитету по управлению имуществом и тем людям в администрации города, которые его контролируют. Так что редакционный запрос остается в силе.