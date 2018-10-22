Борис Дубровский дал обещания Дмитрию Медведеву

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский доложил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву о ходе подготовки Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

Как сообщил агентству пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин, встреча состоялась сегодня, 22 октября. Сегодня же в СМИ появилось заявление Бориса Дубровского о его желании переизбираться на второй губернаторский срок. «Проведение саммитов служит дополнительной мотивацией претендовать на следующий срок», - подчеркивал Борис Дубровский.

Сегодня губернатор доложил председателю правительства о ходе подготовки к саммитам. Борис Дубровский заверил, что ключевые объекты, которые будут задействованы для приема порядка 30 делегаций стран-участников мероприятия - конгресс-холл и общественный деловой центр – будут построены в срок. На сегодня активно ведется их строительство, вопросы финансирования решены. Формируется также иная необходимая гостиничная инфраструктура.

В 2019 году будет введен в эксплуатацию новый современный терминал челябинского аэропорта. Объект строится на средства частного инвестора - ООО «Лимакмаращстрой» (Limak-Marashstroy, LMS). Главгосэкспертиза России в июне выдала положительные заключения на документацию по первому этапу реконструкции, появилась возможность двигаться дальше.

Напомним, Борис Дубровский лично обращался к представителям федеральной власти с просьбой ускорить финансирование строительства челябинского аэропорта – перенести с 2020-2021 годов на более ранний период. Правительство приняло соответствующее решение. В начале октября Дмитрий Медведев распорядился выделить около одного миллиарда рублей на реконструкцию объекта уже в 2018-2019 годах. В октябре президент Владимир Путин поручил правительству РФ без проведения конкурса назначить единственного исполнителя работ и услуг по реконструкции аэродрома в Челябинске.

Борис Дубровский доложил также о текущем статусе подготовки к строительству ВСМ «Челябинск – Екатеринбург». На сегодняшний момент завершены все предпроектные мероприятия, и есть высокая готовность к тому, чтобы приступить к проектированию. Сформировано понимание по консорциуму партнеров, имеются совершенно конкретные заинтересованные инвесторы, готовые предоставить часть финансирования на строительство вскладчину с государством.

Кроме того, данная ВСМ присутствует в заявке Екатеринбурга на проведение в 2025 году международной выставки «ЭКСПО». Челябинск возьмет на себя часть бизнес-потоков.

Напомним, в декабре 2017 года хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» подало в правительство РФ предложение о заключении концессионного соглашения о строительстве Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск-Екатеринбург. В мае 2018 года распоряжением правительства РФ проект включен в транспортную стратегию РФ на период до 2030 года. На настоящий момент ведутся переговоры по согласованию условий концессионного соглашения.

На днях хозпартнерство УСМ получило от консалтинговой компании «ПрайсвотерхаусКуперс» положительное заключение публичного технологического и ценового аудита обоснования инвестиций в строительство ВСМ Челябинск – Екатеринбург. Аудитором подтверждено, что предложенные в обосновании инвестиций основные архитектурные, конструктивные, технологические и инженерно-технические решения оптимальны. «Мы готовы к началу разработки проектной документации», - заверяет гендиректор ХП «УСМ» Сергей Бревнов.

Фото пресс-службы правительства РФ