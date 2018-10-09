Уборочная кампания в Челябинской области близится к финишу

Уборочная кампания в Челябинской области почти завершена. Осталось обмолотить 85 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, а это всего шесть процентов от уборочной площади.

Как сообщает пресс-центр регионального минсельхоза, аграрии собрали один миллион 770 тысяч тонн зерна. Высокую урожайность в этом году показал картофель - его накопано уже более 130 тысяч тонн (на четверть больше, чем в прошлом году). Предстоит убрать еще более четырехсот гектаров «второго хлеба», или пять процентов уборочной площади.

В завершение осеннего полевого сезона предстоит убрать еще масличные культуры и овощи открытого грунта: капусту, свеклу, морковь.

Южные районы - Брединский, Карталинский, Варненский, Кизильский - домолачивают последние гектары. Объем собранного там зерна составляет значительную долю областного урожая. Брединцы собрали 161 тысячу тонн, варненцы — 155 тысяч тонн, кизильцы - 167 тысяч тонн. Лидером же уборки по сбору зерна остается Троицкий район, там намолочено 184 тысячи тонн.

Среди муниципальных районов, которые тоже превысили планку стотысячного намолота, - Чесменский (129 тысяч тонн), Увельский (110 тысяч тонн), Октябрьский (142 тысячи тонн), Нагайбакский (108 тысяч тонн), Верхнеуральский (116 тысяч тонн), Агаповский (109 тысяч тонн).

«Главная особенность нынешней уборки - позднее созревание практически всех сельскохозяйственных культур (от зерновых до овощных), а также кормовых. Причиной тому холодные весна и лето, из-за них период вегетации растений сдвинулся в среднем по Челябинской области примерно на декаду», - сообщила заместитель начальника управления растениеводства и малых форм хозяйствования областного минсельхоза Анна Губина.

Тем не менее, южноуральским аграриям, благодаря хорошей технической оснащенности, удалось нивелировать погодные условия текущего сезона и оперативно убрать основную площадь зерновых и зернобобовых культур. Прошедшие недавно дожди несколько затормозили полевые работы, но в ближайшие пару дней ожидается ясная погода, этого должно хватить на завершение уборки зерновых.

Отдельные аграрные хозяйства (в основном предгорной зоны и севера Челябинской области), по словам их руководителей, сегодня выжидают, чтобы дать колосьям на отдельных полях добрать спелости в нечастые погожие дни уборки.

В отличие от основных зерновых культур - пшеницы, ржи, ячменя, овса, - масличные только сейчас достигают уборочных кондиций. Из 162 тысяч гектаров масличных культур, основу которых составляют рапс и лн, убрано пока меньше трети. Собрано около 44 тысяч тонн маслосемян.

Овощи открытого грунта убраны на 63 процента, причем полностью уже собран лук. Основную массу овощей составят капуста, свекла и морковь. Общий сбор овощных культур к восьмому октября составляет пока 19 тысяч тонн.