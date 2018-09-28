Челябинская остановка Павла Пясецкого

Художник Павел Пясецкий написал «портрет» самой большой железной дороги страны - Транссиба. Длина этой картины, если все ее фрагменты собрать в одно целое – сотни метров.

Летом 1894 года руководители строительства Сибирской железной дороги от Урала до Тихого океана обратились к художнику с предложением создать панораму западносибирского участка Сибирской железной дороги от Челябинска до Оби.

Работа должна была иметь вид непрерывной картины-ленты шириной не менее трех четвертей аршина, исполнена акварельными красками.

Когда работу увидел председатель комитета по сооружению Сибирской железной дороги, а им был сам император Николай II, то захотел, чтобы панораму выставили на парижской всемирной выставке 1900 года, в которой Россия решила принять участие.

Павлу Пясецкому были выделены специальный вагон-мастерская и двухосный вагон для отдыха и сна. На курсировавшем вагоне - от Урала до Байкала строящейся железной дороги, в котором работал Павел Пясецкий было написано – «Мастерская художника».

В Париже картина «Великий Сибирский путь» получила Большую золотую медаль, а художник – орден Почетного легиона. Создание панорамы обошлось казне почти в 60 тысяч рублей.

Павел Пясецкий умер после Октябрьской революции, в безвестности.

О картине-панораме «Великий Сибирский путь» вспомнили только в 1990-х годах. А сам художник в советское время был забыт.

В октябре 2004 года ОАО «Российские железные дороги» выделило деньги на реставрацию панорамного полотна. После ее завершения в 2011 году был издан альбом «Великий Сибирский путь» с репродукциями с картины-панорамы Павла Пясецкого.

Творение мастера отражает подвиг строителей Транссибирской магистрали. А еще дает возможность видеть, как выглядели Урал и Сибирь более века назад, когда их только-только начали активно осваивать.

Между тем, художник Павел Пясецкий рисовал чуть не полмира — помимо России, многие уголки Англии, Франции, Китая, Японии, Болгарии, Персии, Узбекистана, Казахстана.

Есть в «Великом пути» часть панорамы, посвященная Челябинску того времени. Эти рисунки были выполнены художником летом 1895 года. Несколько фрагментов панорамы, в том числе и те, что касались непосредственно Челябинска, были опубликованы в книге "Уральский исток Транссиба: История Южно-Уральской железной дороги", изданной в 2004 году.

Стоит отметить, что панорамы художника дают нам возможность увидеть Челябинск столетней давности в цвете, ведь фотографии, оставшиеся с тех времен, запечатлели его только черно-белым.