В Челябинске наградят фотографов, сумевших поймать в кадр осеннее настроение
В Челябинске сегодня, десятого октября, наградят победителей фотоконкурса «Настроение - Осень», который проходил среди подписчиков группы «Каменный пояс» ВКонтакте. Авторами самых ярких работ признаны Сергей Каверин и Виктор Сосунов.
Не оставили без внимания члены жюри и другие интересные работы. В десятку лучших вошли Сергей Алексеев, Виталий Воронин, Олег Каргаполов, Сергей Станин, Андрей Шарапов и Максим Швейкин.
Призы победителям вручат на творческой встрече клуба, которая состоится в государственном историческом музее Южного Урала в 18 часов.