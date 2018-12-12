Парки Питера от челябинского фотографа в Екатеринбурге
В Екатеринбурге открывается камерная фотовыставка фотомастера из Челябинска "Парки".
Автор проекта член Союза фотохудожников России, участник фотоклуба «Каменный пояс» Ирина Катаева из Челябинск.
На выставке представлена серия фоторабот, снятых в парках Санкт-Петербурга и выполненных в технике «мультиэкспозиция» на узкую фотоплёнку, дополненная несколькими работами в технике «цианотипии». Начало работы над проектом – декабрь 2016 года, в этом году, после ещё нескольких посещений Северной столицы, задуманное автором обрело конечную форму и воплотилось в выставку.
Открытие выставки состоится 11 декабря в 18-00 в Центре фотографии «МАРТ» г. Екатеринбург, улица 8 Марта, 1.