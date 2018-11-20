Челябинцы увидят фильм «Робин Гуд. Начало» за день до российской премьеры

Предпремьерный показ фильма «Робин Гуд. Начало» состоится 28 ноября в кинотеатре «Родник». Гостей ждет развлекательная программа с погружением в атмосферу средневековья, розыгрышем подарков и фотозоной.

Начало мероприятия – в 18:20. Вход на развлекательную программу свободный, на показ – по билетам, которые можно будет выиграть в группе агентства «Урал-пресс-информ», а также на сайте «Дом.ru», «Киномакса» и СМИ города. Итоги розыгрыша подведут 26 ноября.

Фильм познакомит зрителей с современной версией легенды о становлении знаменитого благородного вора. Ветеран Крестовых походов Робин из Локсли (Тэрон Эджертон) и его командир-мавр (Джейми Фокс) прибывают в Англию и видят, что страна погрязла в коррупции. Герой решает начать борьбу с несправедливостью под личиной Робин Гуда. И вскоре его личная война, одна из целей которой – вернуть сердце возлюбленной (Ив Хьюсон), перерастает в народное движение против произвола и тирании.

Уникальную возможность увидеть фильм первыми в России жителям Челябинска и еще 5 городов подарят телеком-оператор «Дом.ru», ТВ-канал «Кинопремьера» в пакете каналов «Настрой кино» и кинокомпания «Централ Партнершип».