Присылайте свои новости

К ответу готов

Новый гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области начал встречи с южноуральцами
Общество
Сегодня, 12:33
Автор: 
Любовь Юрина

Новый гарантирующий поставщик (ГП) электрической энергии в Челябинской области -ООО «Уралэнергосбыт» - начинает серию информационных встреч с южноуральцами для оказания консультационной поддержки.

Напомним, с 1 июля 2019 года функции ГП перешли от ОАО «МРСК Урала» к ООО «Уралэнергосбыт».

Первая встреча состоится уже в ближайшую пятницу, 19 июля. Руководители предприятия готовы ответить на все вопросы южноуральцев, связанные с со сменой гарантирующего поставщика.

Они расскажут о новых квитанциях, возврате авансовых платежей, способах передачи показаний и оплаты электроэнергии. Специалисты «Уралэнергосбыта» по работе с физическими лицами помогут разобраться с начислениями и другими вопросами потребителей в оперативном режиме.

«Такие встречи запланированы не только в Челябинске», - подчеркивает генеральный директор ООО «Уралэнергосбыт» Александр Батраков. В планах компании проинформировать и проконсультировать как можно больше жителей области. Встречи пройдут во всех крупных населенных пунктах региона. График будет опубликован на сайте компании.

Встреча начнется в16 часов в офисе компании «Уралэнергосбыт» по адресу: г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 26А. Необходима предварительная регистрация по телефону: 8 (351) 214-64-66.

Предыдущий гарантирующий поставщик – ОАО «МРСК Урала», который временно выполнял эту функцию (с 1 июля 2018 по 30 июня 2019 года) напоминает жителям, что в июле к ним поступят последние платежные документы от компании. Указанную в квитанции сумму необходимо оплатить в адрес МРСК Урала, внимательно сверив реквизиты. Южноуральцам также советуют внимательно пользоваться онлайн сервисами, чтобы избежать переплат.

Для населения Челябинской области по-прежнему доступны все сервисы (оплата по системе «Город», в отделениях ПАО «Челябинвестбанк», ПАО «Сбербанк России», ФГУП «Почта России»).

Любовь Юрина

Автор: 
Любовь Юрина
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