Обманутые дольщики Чурилово приглашают на митинг Дубровского с Мякушем

Обманутые дольщики микрорайона Чурилово Lake City (Челябинск) вновь намерены выйти на митинг для привлечения внимания властей к нерешенности их проблемы. Кроме того, сегодня в Москве состоится одиночный пикет активиста у здания Правительства РФ.

Соответствующее уведомление о проведении митинга в Челябинске подала сегодня, 15 февраля, в администрацию инициативная группа дольщиков.

«Подано уведомление на митинг на 2 марта с 13 до 15 часов на Алом поле, - написали на своей странице в соцсетях дольщики. – Тема: привлечение внимания к нерешению проблем обманутых дольщиков ООО “Речелстрой”».

Заявленное число участников – 300 человек. Организаторы выразили надежду, что в митинге примут участие не только те, кто не может дождаться своего жилья, но и уже заселившиеся жители микрорайона. Активисты приглашают на свой митинг губернатора Бориса Дубровского, председателя Законодательного собрания области Владимира Мякуша и министра строительства Виктора Тупикина.

Заявлено, что участники митинга придут с транспарантами, плакатами, флагами и звукоусиливающей аппаратурой.

Дольщики уточнили, проведение митинга пока в городской администрации не согласовано. Дольщики и ранее возмущались бездействием городских властей и невниманием к их проблеме (только областные власти пытаются разрулить ситуацию).

На сегодня дома в микрорайоне Чурилово Lake City достраивает ООО «СК Западный луч». Как отмечали на совещании в правительстве области, которое проводил вице-губернатор Сергей Шаль, пока недостроенными остаются 10 домов, в шести из которых есть дольщики.

В первую очередь компания «Западный луч» приступит к работам в домах 5.7 и 3.25. В доме 5.7 всё готово к началу отделочных работ. Объект планируется сдать во втором квартале 2019 года. Дом № 3.25 в настоящее время проходит экспертизу на предмет трещин в плитах. Экспертиза покажет, как конструкции дома нужно будет укрепить для возобновления строительства.

«Прокатить нас не получится! В конце концов и В.В. Путин нам слово давал. Если мы хотим, чтобы нас всех достроили, то пора снова начинать активные действия!», - заявляли дольщики после совещания.

Как уже сообщало агентство, ООО «Речелстрой» из-за финансовых трудностей приостановило строительство 18 многоквартирных домов в микрорайоне «Чурилово Lake City». В списке обманутых было 1718 дольщиков.

В мае 2017 года было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). По версии следствия, в период 2015-2016 годов руководителями ООО «Речелстрой» были похищены денежные средства дольщиков строительства нескольких жилых домов.

Президент России Владимир Путин 9 ноября 2017 года позвонил одной из обманутых дольшиц «Речелстроя», затем попросил губернатора взять на контроль решение проблемы.

Андрей Пязок был задержан 11 декабря 2017 года по делу о хищении средств дольщиков. Ему и бывшему гендиректор компании Сергею Вигельману предъявлено обвинение в привлечении средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов (часть 2 статьи 200.3 УК РФ). Изначально Пязок был отправлен в СИЗО, но в июне 2018 года отпущен под залог в 4 миллиона рублей.

Андрей Пязок во время следствия возместил в интересах дольщиков «Чурилово Lake City» сумму, превышающую 172 миллиона рублей.

В ноябре 2018 года Борис Дубровский утвердил обновленную «дорожную карту» по решению проблем дольщиков. В нее включены шесть объектов «Речелстроя», по которым заключены 786 договоров долевого участия. Все проблемные дома должны быть достроены не позднее первого квартала 2020 года.

В конце ноября 2018 года «Речелстрой» было признано несостоятельным (банкротом). В отношении должника введена новая процедура банкротства – конкурсное производство.