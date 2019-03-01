Три митинга разной тематики пройдут в один день в разных городах Челябинской области

Сразу три митинга на разные темы состоятся в предстоящую субботу, 2 марта, в трех городах Челябинской области – Миассе, Златоусте и Челябинске.

В 12 часов в Миассе у здания городской администрации начнется санкционированный митинг против строительства Горно-обогатительного комбината в районе горы Круглая (4 километра от города). Участники также намерены потребовать от властей защитить озеро Тургояк от будущего ГОКа и слива канализации. Напомним, ООО «Круглогорский горно-обогатительный комбинат» - владелец лицензии на право пользования недрами в районе горы Круглая. Инвестору принадлежи 2 участка, которые были в федеральной собственности, и нужен еще один участок, который на сегодня относится к землям сельхозназначения.

Планировалось провести слушания о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Миасса с целью размещения дробильно-обогатительной фабрики ООО «Круглогорский ГОК» на территории, расположенной в Миассского городском округе по автодороге М-5 «Урал» в районе гора Круглая. Но, как сегодня сообщили в администрации, слушания проводиться не будут в связи с недостатком поданных документов. Не были предоставлены заключение государственной экологической экспертизы, заключения об оценке вреда для окружающей среды вследствие строительства и функционирования дробильно-обогатительной фабрики ООО «Круглогорский ГОК» и другие разрешительные документы. Глава города Григорий Тонких запретил инвесторам строить ГОК. Ранее губернатор Борис Дубровский потребовал прекратить строительство на этом участке. Но жители не верят заверениям властей и намерены все-таки провести митинг, чтобы высказать свое отношение к этому проекту.

В 13 часов в Златоусте состоится митинг против строительства кремниевого завода. Участники собираются в сквере «Городской сад» (изначально акцию протеста планировалось провести на площадке у Мемориала Славы «Вечный огонь», но мэрия не согласовала эту площадку). Напомним, проект по строительству кремниевого завода завод собирается представило ЗАО «НПО «Силарус»», входящее в структуру омской группы компаний «Титан». Для нового промышленного объекта планировалось перевести часть лесов и лугов в зоны предприятий. Но на днях глава города Вячеслав Жилин отменил публичные слушания по этому вопросу, назначенные на 11 марта. Губернатор Борис Дубровский рассматриваются и другие производственные площадки для строительства кремниевого завода. Глава региона заверил, что строительство начнется только после прохождения всех предварительных этапов.

В 14 часов в Челябинске обманутые дольщики микрорайона Чурилово Lake City соберутся на митинг для привлечения внимания властей к их нерешенным вопросам. Инициативная группа изначально намеревалась провести митинг на Алом поле. Но городские власти согласовали им другое место для проведения массового мероприятия – сквер имени Колющенко. Заявленное число участников – 300 человек. Ранее активисты приглашали на свой митинг нового главу города и областных руководителей.