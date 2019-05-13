Обманутые дольщики требуют активизировать расследование уголовного дела

Обманутые дольщики ЖК «Яркая жизнь» в Челябинске сегодня, 13 мая, массово обратились в областную прокуратуру. Они требуют предпринять меры по активизации расследования уголовных дел, возбужденных в отношении руководителей строительной компании.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» Артем Гайнитдинов, сегодня дольщики планировали провести массовый пикет на Алом поле. Но городская администрация не согласовала им выбранную площадку, мотивируя это уже намеченным на этой территории другом мероприятии. Взамен пикетирующим было предложено собраться в сквере у ДК Колющенко.

Дольщики отказались от новой площадки. Но сегодня митингующие решили проверить, было ли занято выбранное ими место. Как оказалось, в заявленный ими период на Алом поле никакие мероприятия не проводились. Дольщики приняли решение обратиться в прокуратуру. Сегодня к 10 утра в надзорное ведомство пришли несколько десятков челябинцев, которые так и не могут дождаться исполнения обещаний «Яркой жизни».

Как пояснил Артем Гайнитдинов, дольщики просят прокуратуру принять меры по ускорению уголовного дела, возбужденного в отношении учредителей «Яркой жизни» - Антона Дудина и Григория Чурбакова.

Первый скрывается от следствия в США. Дольщики считают, что следствие не предпринимает в полном объеме усилий для возращения Дудина в родные края и привлечения его к ответственности. «Есть возможность аннулировать его российский паспорт, и тем самым вернуть, но это почему-то не делается», - недоумевает Артем Гайнитдинов.

Кроме того, дольщикам непонятно, почему средства с арестованных счетов беглеца и его родных, до настоящего момента не направлены на завершение строительства их домов.

Много вопросов и по Чурбакову. Напомним, уголовное дело по факту хищения средств дольщиков жилого комплекса «Яркая жизнь» было возбуждено в ноябре 2017 года после проведенной прокуратурой проверки. В этом же месяце был задержан соучредитель и директор строительной компании «Майлстоун Девелопмент» Григорий Чурбаков, обещавших «Яркую жизнь». Дольщики считают, что за полтора года каких-либо видимых результатов в расследовании уголовного дела не достигнуто. Срок предварительного расследования постоянно переносится. Новый срок – август 2019 года. Дольщики устали ждать и перестали верить обещаниям, в том числе и областных властей.

Как уже сообщало агентство, четыре дома ЖК «Яркая жизнь» в микрорайоне №51А на Краснопольской площадке в Курчатовском районе строят четыре застройщика. Они объединены под одной управляющей компанией - ООО «Майлстоун Девелопмент», которой в равных долях владеют Григорий Чурбаков и Антон Дудин.

Фото предоставлено дольщиками