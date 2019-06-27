Обманутые дольщики ЖК «Яркая жизнь» просят защитить их недостроенные дома от мародеров

Обманутые дольщики ЖК «Яркая жизнь» (Челябинск) бьют тревогу – если частное охранное предприятие перестанет охранять их недострои, то путь мародерам будет открыт и пострадают квартиры, которые собственник не могу дождаться уже несколько лет.

В редакцию агентства «Урал-пресс-информ» обратились обманутые дольщики ЖК «Яркая Жизнь», которые с 20 мая и по сей день проводят одиночные пикеты у здания правительства Челябинской области. Ежедневно несколько человек сменяют друг друга на этом посту в надежде привлечь внимание общественности и властей к своей проблеме.

«Сейчас дома охраняются частной охранной организацией, но договор с ней заканчивается. Само присутствие людей в форме отпугивает воров, но кражи были. У нас там установлены окна, дорогая канализация. Как только первый дом сдадут, то охраны не будет. Сейчас дольщикам надо либо скидываться на охрану, либо самим охранять свои квартиры от мародеров. Мы стоим постоянно у правительства с пикетами, но и в минстрое, и в правительстве говорят, что нам необходимо входить в процедуру банкротства и только потом нам найдут инвестора. Закон есть, но механизма, как его выполнять, якобы, никто не знает», - сообщила представитель инициативной группы пострадавших дольщиков Елена Рудниченко.

Как удалось выяснить корреспонденту «Урал-пресс-информ», данные объекты охраняются ЧОП «СИД». «Если завтра не поступит оплата, то наши сотрудники «снимаются» с этого объекта», - сообщили в охранной организации.

По словам Елены Рудниченко, Фонд защиты прав дольщиков (ДОМ.РФ) поможет достроить в Челябинске 29 долгостроев. Но «Яркой Жизни» в этих списках нет. Кроме того, как уверяет женщина, не все дольщики числятся в федеральном реестре пострадавших граждан.

«В этот список включены только пострадавшие от действий господина Сребрянского. А нас никто не слышит», - добавила Елена Рудниченко.

Напомним, бизнесмен Алексей Сребрянский, руководитель группы компаний «Серебряный ключ», является обвиняемым по уголовному делу о хищении денег дольщиков трех строительных компаний региона. Пострадавшими по его уголовному делу проходят 160 семей.

«Мы три года ждем свои квартиры. Стройка полностью стоит, если будет снята охрана с объекта, то появляется риск тотального мародерства. В связи с этим, нами подано заявление в региональный минстрой с просьбой выделить охрану», - сказала Елена Рудниченко.

«В отдел долевого строительства сообщения от дольщиков пока не поступало. Бюджетных денег на охрану частных объектов мы выделить не можем. Это будет нецелевое использование бюджетных средств. Сейчас охрана объектов производится. В ближайшее время планируется сдача еще трех домов за счет фонда защиты дольщиков. Все должно быть произведено через процедуру банкротства, в том числе должен быть назначен конкурсный управляющий. Мы не получали писем от дольщиков, возможно, до нас они пока не дошли», - сообщил главный специалист пресс-службы министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области Николай Пастухов.

Завтра, 28 июня, в правительстве Челябинской области состоится заседание рабочей группы по решению проблем обманутых дольщиков ЖК «Яркая жизнь». Может быть, появится какая-то конкретика.

Добавим, в соответствии с изменениями в законодательстве о долевом строительстве, вступившими в силу в 2017-м году, Фонд защиты прав дольщиков выполняет роль страховой организации. Застройщики обязаны делать в него отчисления в размере 1,2 процента от стоимости каждого договора долевого участия. В случае остановки строительства накопленные средства должны были пойти на завершение объектов или выплату компенсаций дольщикам. Фонд пришел на смену коммерческим страховым компаниям, как оказалось, неспособным выполнить свои обязательства.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ, уголовное дело возбуждено в отношении учредителей «Яркой жизни» - Антона Дудина и Григория Чурбакова. Первый скрывается от следствия в США.

В ходе прокурорской проверки установлено, что руководитель компаний-застройщиков ООО «Здание будущего», ООО СК «Дедал-Комид», ООО «Архитект-Про» и ООО «Сервис-Проект» сообщили участникам долевого строительства заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о сроках окончания строительства многоквартирных домов микрорайона «Яркая жизнь» со строительными номерами номер 3, 6, 7, 8, расположенных в микрорайоне № 51А жилого района № 11 Краснопольской площадки-1 в Курчатовском районе Челябинска. В установленные сроки строительство домов завершено не было, документы по их вводу в эксплуатацию не оформлены. В нарушение договоров долевого участия помещения по актам приема-передачи участникам долевого строительства не переданы. Застройщики использовали денежные средства дольщиков на цели, не связанные с возведением жилых домов. В результате дольщикам причинен материальный ущерб на сумму более миллиона рублей.