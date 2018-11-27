Перспективные социальные проекты получили финансовую поддержку

Тele2, оператор мобильной связи в России, и фонд «Навстречу переменам» определили победителей IV Всероссийского конкурса социальных предпринимателей.

Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин считает, что поддержка социальных предпринимателей – это совершенно новый подход к благотворительности. При таком подходе каждый вложенный в социальное предпринимательство рубль приносит больше пользы, чем вложенные в стандартную благотворительность средства.

Председатель совета директоров группы ЕСН Григорий Березкин также уверен, что наиболее эффективная социальная ответственность предпринимателей – помогать тем, кто умеет нести добро и создавать постоянно работающие и, как минимум, самоокупаемые проекты.

В этом году на конкурс «Навстречу переменам подано 298 перспективных идей от болеющих за свое дело социальных предпринимателей из 64 регионов России. Из них волонтеры Tele2 отобрали 126 наиболее перспективных проектов. Затем сотрудники фонда «Навстречу переменам» и экспертный совет определили 51 лучшую работу.

Полуфиналисты прошли обучающие семинары и смогли грамотно доработать социальную и бизнес часть свои проектов с учетом знаний, полученных от успешных бизнесменов и управленцев в «бизнес-инкубаторе».

В финал прошли 10 проектов из 9 регионов России. Десятка финалистов представила свои бизнес-идеи 22 ноября в Москве. Заслушав всех финалистов, компетентное жюри конкурса, в состав которого вошли семеро взрослых и пятеро детей, приняло решение признать победителями пять проектов:

• Ирина Белозерова с проектом «Нейроворсинки».

• Елена и Павел Максимовы с проектом «В тишине».

• Алексей Соколов с проектом «Жестовый код».

• Александра Фешина с Фондом «Свет в руках».

• Юрий Мосенжник - база отдыха и ретрит-центр для семей с особыми детьми.

Все пятеро победителей получат от фонда «Навстречу переменам» грант в размере 1,2 миллиона рублей на реализацию своих проектов. При этом всем 10 финалистам окажут информационную поддержку и предложат принять участие в программе профессионального развития «Инкубатор», которая длится от 1 до 3 лет.

Поддержка социального предпринимательства, реализуемая фондом «Навстречу переменам» при содействии Теle2, дает ощутимый эффект. С 2012 года удалось изменить к лучшему жизнь более 330 тысяч детей и подростков. За период с января по сентябрь 2018 года поддержку социальных предпринимателей, участвовавших в конкурсе, получили 67 тысяч 732 ребенка.

Сергей Эмдин пожелал социальным предпринимателям, которые уже задумались о новых проектах и участию в будущих конкурсах, «к своему горячему сердцу добавить холодный ум, который позволит дать еще больше пользы и создать больше добра».

В ежегодном конкурсе может принять участие любой человек старше 18 лет и постоянно проживающий на территории России. Заявки принимаются от НКО, которую возглавляет социальный предприниматель, либо от физического лица или двух партнеров, если оба являются авторами идеи и будут руководить ее реализацией на равных условиях. Прием заявок начинается в апреле на официальном сайте фонда.

Подробности о конкурсе и победителях можно прочитать на сайте «Урал-пресс-информ».