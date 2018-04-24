Полетаевский полигон готовят к принятию «богатств» челябинской свалки

Основным местом захоронения зловонных «богатств» печально известной челябинской свалки в соответствии с территориальной схемой станет полигон в Полетаево. Сейчас ведется работа по увеличению его мощностей.

Данный полигон будет лишь временным пристанищем отходов - примерно через полтора года ТКО поедут на новое место, в Чишму.

В настоящее время экологическая экспертиза на полигоне еще продолжается – с участием жителей поселка Полетаево, обеспокоенных своим будущим. Эксперты должны оценить все имеющиеся риски и ответить на вопросы простых людей, которые боятся, что захоронение отходов на полигоне в Полетаево отравит их жизнь в прямом смысле.

К слову, на рекультивацию челябинской свалки будет потрачено около 1 млрд 200 млн рублей. Миллиард городские власти рассчитывают получить из федерального бюджета, остальные – из областной казны.

«Как только свалку рекультивируют, этот участок земли не будет отрицательно влиять на экологию Челябинска», - заявил глава города Евгений Тефтелев.

В переходный период, пока свалка еще официально не закрыта, все мероприятия, связанные с ее охраной и предупреждением различных чрезвычайных ситуаций, будет осуществлять МУП «ГорЭкоЦентр».

Как только свалку закроют (сначала надо выбрать организацию, которая займется ее рекультивацией), комитет по управлению имуществом расторгнет договор с ГОрЭкоЦентром и в этот же день заключит его с управлением экологии Челябинска.