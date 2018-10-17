Пострадавшим от землетрясения под Катав-Ивановском выплатили страховку

В Челябинской области пострадавшим от землетрясения под Катав-Ивановском произвели страховые выплаты. Как отмечают в ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ», максимальная сумма выплаты гражданам составила 255 тысяч 292 рубля, индивидуальным предпринимателям - 314 тысяч 540 рублей.

Основные обращения касались повреждения печей, печных труб, фундаментов домов, трещин на стенах и потолках. Учитывая сложную ситуацию пострадавших, страховая компания приняла все меры для ускорения регулирования убытков.

«В случае ущерба в результате стихийного бедствия условиями полиса предусмотрено предоставление справки из местной администрации или подразделения МЧС. В данном случае ни у кого из пострадавших справки не требовали. Это позволило ускорить процесс урегулирования убытков. Никто не считался со временем, все сотрудники компании прониклись бедой, которую пережили жители Катав-Ивановска», - подчеркнула начальник центра урегулирования убытков в региональной сети ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» Марина Мараканова.

Как отмечают в компании, пятого сентября этого года в результате подземных толчков мощностью 5,4 балла в муниципалитете пострадал каждый третий социальный объект, было повреждено около 400 квартир и жилых домов граждан. Среди них оказалось и немало застрахованных объектов. Так, только в компанию «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» поступило 136 обращений, большинство из которых были урегулированы в кратчайшие сроки - на общую сумму четыре миллиона 354 тысячи рублей.