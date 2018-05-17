Православные отмечают Вознесение Господне

Сегодня, 17 мая, православные отмечают один из 12 главных церковных праздников - Вознесение Господне. Он празднуется ежегодно на 40 день после Пасхи. В этот день во всех храмах Челябинской митрополии проходят праздничные Богослужения.

Название праздника отражает суть события — это Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа, завершение Его земного служения. Число 40 — не случайное, а несущее смысл. Во всей Священной истории это было время окончания великих подвигов. По закону Моисееву в 40-й день младенцы должны были приноситься родителями в храм, к Господу. И теперь в сороковой день после Воскресения, как бы после нового рождения, Иисус Христос должен был войти в небесный храм Своего Отца, как Спаситель человечества.

Сегодня Божественную литургию совершил в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в МосквеСвятейший Патриарх Кирилл, в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска - митрополит Никодим.

Как сообщили в пресс-службе Челябинской епархии, на протяжении десяти дней храмовые богослужения будут совершаться в белых ризах, напоминающих о свете Божества Христова. Ожидание завершится в день Пятидесятницы (его называют также Троицей). В этот день впервые после семинедельного перерыва прозвучит молитва Царю Небесный, знаменующая присутствие благодати Божией в человеческой жизни.

В Челябинской епархии четыре храма посвящены господскому празднику Вознесения: в старинные храмы в городе Касли и в селе Синеглазово, новый храм в поселке Западный Луч неподалеку от Челябинска, а также ожидающий своего возрождения храм в селе Багаряк Каслинского района.

В народе этот день считают началом лета и концом весны. Если в этот день сухо, то дождь не пойдет еще шесть недель. При влажной погоде следующие шесть недель будут дождливыми. Если выпадают осадки, на Илью будет сильная гроза. Желание, загаданное на Вознесение, непременно исполнится.