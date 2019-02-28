Проект конгресс-холла в Челябинске лишили открытого моста

Проект общественно-делового центра, который возводится в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года, претерпел некоторые изменения.

Как сообщил директор хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий, из проекта исключен открытый прогулочный мост, который должен был соединить две башни центра на разных берегах Миасса.

Как пояснил Передерий, по проекту мост должен был проходить по кровле здания на высоте 40 метров, но Госэкспертиза признала такой вариант опасным (трудно обеспечить безопасность людей на такой высоте на высоком мосту).

Но при этом будет сохранена возможность попасть из здания на одном берегу в здания на другом. Проход будет обеспечен по теплому переходу конгресс-холла: надо будет подняться на эскалаторе на третий этаж, и по теплому холлу перейти в здание на другой берег и спуститься на эскалаторе на первый этаж. В проекте сохранили смотровую площадку между башнями. На нее можно будет подняться через здание.

Высота пики левой башни «ШОС» составит 170 метров (30 этажей), правой башни «БРИКС» - 85 метров (16 этажей).

В настоящий момент на стройплощадке ведутся фундаментные работы в круглосуточном режиме. На площадке работает 450 специалистов. К началу 2020 года все этажи здания будут возведены, но на некоторых успеют сделать только черновую отделку. Но территория вокруг центра будет полностью благоустроена.

По словам Передерия, в ближайшее время будет объявлен аукцион, по итогам которого определится генеральный подрядчик строительства, который инвестирует свои средства в этот проект. Объем финансирования из регионального бюджета в 2019 году пока не определен.

Напомним, строительство объекта ведет хозяйственное партнерство «Конгресс-холл», созданное в октябре 2017 года. Учредители партнерства - Челябинская область (300 миллионов рублей), ЮУ КЖСИ (1 миллион рублей) и Виталий Передерий (10 тысяч рублей). В апреле 2018 года регион инвестировал в партнерство еще 3 миллиарда 293,87 миллиона рублей. Общая стоимость проекта изначально предполагалась порядка 9 миллиардов рублей.

В здании разместятся культурно-зрелищный центр на 2500 мест, выставочный комплекс, ресторан и конференц-зал, гостиница на 300 номеров и торговый центр, офисно-деловой центр класс В+, апартаменты, фитнесс-зона, аквапарк, многоуровневая парковка почти на 1,5 тысячи машиномест и другие помещения.