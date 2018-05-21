Пять миасских школьников попали в «Артек» с помощью ГРЦ Макеева

При поддержке Государственного ракетного центра пятеро миасских школьников стали участниками «космической» смены в Международном детском центре на крымском побережье Чёрного моря.

Это была четвертая профильная смена, организованная МДЦ «Артек» совместно с Госкорпорацией «Роскосмос». Проходила она с 7 по 27 апреля. Участие в ней приняли более 3 тысяч школьников, съехавшихся в «Артек» со всех уголков страны, а также ближнего и дальнего зарубежья. Называлась смена «Астероид №1956» в честь открытой в 1969 году малой планеты «Артек».

Один из 10 лагерей детского центра — «Хрустальный» — был полностью сформирован из учащихся 5-11 классов, имеющих достижения (победы и призовые места) в олимпиадах по математике, физике, информатике, либо работающих над проектами космической направленности. Среди 300 «хрустальников», как гордо называют себя ребята этого лагеря, были и пятеро посланцев Государственного ракетного центра: девятиклассник Антон Кривошеев (гимназия № 19), ученицы 7-го класса Алина Габбязова и Екатерина Воронина (школа № 7), восьмиклассник Никита Никифоров (школа № 20) и десятиклассник Михаил Кораблёв (школа № 17). Все они активные участники конкурсов ГРЦ, призёры научно-технических олимпиад.

По возвращении из «Артека» ребята собрались в кадровой службе предприятия и поделились впечатлениями о поездке.