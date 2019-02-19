Реабилитация Вани Фокина пройдет по индивидуальной программе

Реабилитация годовалого Вани Фокина, спасенного из-под завалов дома в Магнитогорске (Челябинская область), будет проходить по индивидуальному плану.

«Для Вани Фокина будет составлена индивидуальная программа реабилитации, - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава области. – В медицинских учреждениях Магнитогорска для этого есть все возможности».

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 31 декабря в 6 часов утра в результате взрыва бытового газа произошло обрушение подъезда в десятиэтажном панельном доме по улице Карла Маркса. Из-под завалов было извлечено 6 человек, в том числе пятеро – в первый день.

Маленького Ваню спасли на вторые сутки поисков, 1 января. Ванечка провел под завалами при температуре минус 27 градусов без еды и воды 35 часов. После извлечения у малыша были диагностированы серьезные обморожения конечностей, а также закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени, общее переохлаждение. Он не мог самостоятельно дышать, не мог есть, у него плохо работали почки. Одна ножка малыша полностью почернела. Медики предположили, что нога погибла и ее придется ампутировать.

В этот же день его вместе с мамой доставили в НИИ детской хирургии и травматологии Москвы (называют «клиника Рошаля»). Его состояние на тот момент оценивалось как тяжелое, стабильное. Врачи Магнитогорска и московского НИИ предприняли колоссальные усилия для восстановления здоровья ребенка и потом многие называли чудом не только то, что малыш выжил, но и что сумел практически без потерь восстановиться. Ванечка к Рождеству Христову пришел в сознание и начал общаться с мамой, к Крещению Господня его перевели из реанимации в палату.

Тогда министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказывала, что операция на правой ножке ребенку в дальнейшем не потребуется. «Ножку не надо оперировать, потихоньку уже идет костная консолидация. Ножка будет ровненькая, пальчики уже сейчас розовые и все сохранные, поэтому правая ножка будет такая же здоровая, как и левая. Малыш пока не может ходить, но в кроватке уже стоит», - добавила Вероника Скворцова.

К первому его дню рождения малыша выписали из московской клиники домой. В минувшую субботу, 15 февраля, рано утром Ваня вместе с мамой прилетели в Магнитогорск. А на следующий день, 16 февраля, в кругу семьи отметил свой день рождения.