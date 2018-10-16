В Актобе построили детский реабилитационный центр на средства АМК

В Актобе (Республика Казахстан) начал работу детский реабилитационный центр «Аяла». Учреждение построено в рамках меморандума о социальной ответственности и сотрудничестве, который в 2017 году подписали акимат Актюбинской области и ТОО «Актюбинская медная компания» (АМК, входит в Группу «Русская медная компания»). В ходе рабочей поездки в Актюбинскую область 15 октября 2018 года учреждение посетил президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Вместе с ним с работой центра познакомился президент Русской медной компании Всеволод Левин.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе РМК, инвестиции АМК в строительство и оснащение центра оцениваются в 700 млн тенге. Основная задача учреждения – реабилитация детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, коррекция двигательных нарушений с последующей вертикализацией ребенка и обучением навыкам самостоятельной ходьбы. Ежедневно в центре могут проходить реабилитацию 50 детей. Учреждение оснащено современным оборудованием из Швейцарии, Чехии, Польши и России, а программы терапии и реабилитации составлены с учетом наилучших мировых технологий и стандартов.

«Русская медная компания инвестировала в горнодобывающий сектор Республики Казахстан порядка 911 млн долларов США. Мы видим долгосрочные перспективы сотрудничества и заинтересованы в социально-экономическом развитии Актюбинской области, в которой сосредоточены активы компании, - отметил президент РМК Всеволод Левин. - Строительство реабилитационного центра стало еще одним важным этапом укрепления сложившегося плодотворного партнерства с регионом. Уверен, коллектив высококвалифицированных специалистов и современная материальная база центра позволят ему эффективно решать поставленные задачи и помогут всем нуждающимся в лечении и реабилитации».

Актюбинская медная компания и предприятия казахстанского дивизиона РМК играют важную роль в укреплении сотрудничества между Россией и Казахстаном и являются стратегическими партнерами Актюбинской области, активно инвестируя в развитие социальной сферы и инфраструктуру региона. С 2005 года предприятия Русской медной компании уплатили в Казахстане более 114 миллиардов тенге налогов.