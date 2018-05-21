Борис Дубровский обозначил задачи нового министра экологии
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский обозначил приоритетные задачи, которые стоят перед новым министром экологии региона.
Данный вопрос был задан сегодня, 21 мая, на пресс-конференции главы региона в Карабаше.
Напомним, сегодня Борис Дубровский подписал постановление о назначении Сергея Лихачева министром экологии Челябинской области. Сергей Лихачев приступит к работе сегодня.
Перед новым министром стоит задача сформировать новую команду, которая будет более открытой к диалогу и обеспечит живое общение с активистами-общественниками.
«Необходимо активно готовиться к предстоящим в 2020 году саммитам ШОС и БРИКС. Обеспечить функционирование новой системы обращения с твёрдыми бытовыми отходами, а также внедрение квотирования для улучшения качества воздуха. Есть и текущие моменты. Это системная работа по озеленению, охрана природных территорий и другие», - отметил Борис Дубровский.