Из Челябинского регионального политсовета единороссов исключены сенатор, экс-главы, депутаты

Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия» провели ротацию регионального политсовета – своих партийных постов лишились сенатор, добровольно ушедшие в отставку главы, депутаты.

Соответствующее решение принято 9 ноября на XXXI региональной отчетной Конференции партии.

«Согласно Уставу Партии, ежегодной ротации должны подвергаться не менее 10% членов регионального политсовета», - пояснили в пресс-службе партии. В его состав на сегодняшний день входит 110 человек. Делегаты заменили 12 человек новичками. Список исключенных формировался, исходя из результатов проведенного анализа активности участников политсовета в общественно-политической деятельности и работе партии в 2018 году.

В список выбывших попали сенатор Олег Цепкин, ушедшие в отставку по собственному желанию глава Коркинского района Евгений Валахов (в октябре 2018 года покинул пост секретаря местного отделения единороссов) и глава Еткульского района Василий Головчинский, досрочно ушедший в отставку спикер горсобрания депутатов Озерска Олег Костиков (он также покинул пост секретаря местного отделения партии), экс-глава Аргаяшского района Исрафиль Валишин (обвиняется в превышении должностных полномочий при выделении земельных участков, дело передано в суд в конце октября 2018 года), действующий глава Троицкого городского округа Александр Виноградов (в сентябре 2018 года в мэрии работали силовики, после чего был задержан руководитель МКУ «Гражданская защита города Троицка» Владислав Ремезов по подозрению в хищении бюджетных средств, а в октябре арестованы два вице-мэра Анна Чистякова и Марина Брунцова (супруга Ремезова) – им предъявлено обвинение в растрате с использованием служебного положения).

Из регионального политсовета исключены ректор Южно-Уральского государственного аграрного университета Виктор Литовченко, глава Трехгорного Евгений Сычев, депутаты Законодательного собрания области Сергей Жестков и Андрей Самсонов, депутат Челябинской городской думы Челябинска Илья Исайчук, секретарь первичного отделения Уйского района Светлана Васильева.

В состав регионального политсовета включены глава Чесменского района Татьяна Жморщук (руководит муниципалитетом с августа 2017 года), экс-глава Чесменского района, а ныне замглавы Центрального района Челябинска Сергей Давыдов (в этой должности с апреля 2017 года), секретарь Миасского местного отделения партии, депутат Собрания депутатов Миасса, владелец и гендиректор ООО «Завод СпецАгрегат» Евгений Субачев, председатель Собрания депутатов города Троицка, заместитель секретаря Троицкого местного отделения Владимир Чухнин, директор МУП «Телерадиокомпания ТВС» Трехгорного, замсекретаря местного отделения партии Мария Воробьева, депутат Законодательного Собрания Челябинской области Павел Киселев, секретарь первичного отделения партии в Увельском районе, руководитель депутатского центра, депутат районного Собрания Жарасхан Даутбаев, депутат Собрания депутатов Карабашского городского округа, секретарь местного отделения партии Геннадий Кремешков, секретарь Карталинского местного отделения Галина Клюшина, секретарь Усть-Катавского первичного отделения Елена Белокрылова, секретарь Южноуральского первичного отделения Олег Зацепилин и координатор проекта «Историческая память» в Аргаяшском районе Андрей Пайко.