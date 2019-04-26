Первый отчет Григория Тонких на посту главы Миасса не обошелся без скандала
Заседание Собрания депутатов Миасского городского округа (Челябинская область), на котором рассматривался первый отчет Миасса Григория Тонких на посту главы города, не обошелся без скандала.
Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» осведомленный источник в Собрании депутатов, одна из городских активисток попыталась сорвать отчет мэра. Она без приглашения и разрешения заняла место за столом председательствующего, отобрала у него микрофон и стала публично высказывать свои претензии к работе главы.
Председатель вынужден был объявить перерыв, чтобы лишить активистку аудитории. После перерыва подоспели сотрудники правоохранительных органов во главе с руководителем отделения охраны общественного порядка городской полиции, майором Владимир Варушкиным.
Полицейские сумели убедить женщину не оказывать сопротивление и добровольно выйти из зала заседания. После заседания с активистами, прибывшими в Собрание депутатов, побеседовал начальник управление по внутренней политике правительства Челябинской области Виталий Шиков.