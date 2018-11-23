Бывший вице-губернатор Александр Уфимцев, обвиняемый в крупном мошенничестве, арестован заочно

Центральный районный суд Челябинска сегодня, 23 ноября, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему вице-губернатору Челябинской области Александру Уфимцеву, неделю назад объявленному в международный розыск на основании постановления старшего уполномоченного ОУР отдела МВД России по Аргаяшскому району.

Суд удовлетворил ходатайство следственных органов СУ СК России по Челябинской области и заочно взял бывшего высокопоставленного чиновника под арест сроком на два месяца, установив срок его содержания под стражей с момента экстрадиции в Россию либо с момента задержания на территории РФ. Решение было объявлено только что.

Следователь по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР ходатайствовал о заключении Уфимцева под стражу, потому что, по его мнению, бывший вице-губернатор, находясь на свободе, может препятствовать производству по уголовному делу, оказывая воздействие на свидетелей.

Суд с этим согласился, посчитав, что Александр Уфимцев, если не заключить его под стражу, может скрыться от органов следствия (семьей он не обременен, по месту регистрации длительное время не проживает), а также воздействовать на свидетелей, согласовывать свою позицию с соучастниками. Кроме того, у суда есть основания полагать, что, оставаясь на свободе, Уфимцев может «позаботиться» об уничтожении доказательств, поскольку имеет обширные связи с влиятельными людьми, руководителями различных ведомств и органов муниципальной и государственной власти. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» рассказала помощник председателя Центрального районного суда Челябинска Оксана Корчагина.

По данным правоохранительных органов, Уфимцев в настоящее время может находиться в Турции. Он является обвиняемым по уголовному делу по части четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Сумма причиненного ущерба превышает 1 миллион 600 тысяч рублей. Следствие считает, что в 2009 году Александр Уфимцев, занимая тогда пост заместителя главы Челябинска, вместе с соучастниками провернул аферу со строительством коттеджного поселка в природоохранной зоне Южного Урала, на озере Увильды, и что пределы Российской Федерации он покинул, чтобы избежать наказания. Ранее на этих землях планировали построить детский оздоровительный лагерь.

Правоохранительные органы готовят запрос в Интерпол о розыске и задержании Александра Уфимцева.

Напомним, расследованием этого громкого уголовного дела в то время занимался следственный отдел по особо важным делам СУ СК России по Челябинской области по материалам регионального УФСБ.

Фигурантами дела являются четыре человека. Помимо Уфимцева, это экс-директор областного государственного учреждения «Особо охраняемые территории Челябинской области» и бизнесмен Илья Пруцких, а также два бывших начальника управления культуры Челябинска Дмитрий Назаров и Андрей Григорьев.

Уголовное дело в отношении экс-главы Аргаяшского района Исрафиля Валишина, который, возглавляя район, подписал разрешения на строительство коттеджей в охраняемой зоне, было выделено в отдельное производство и уже находится в суде.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в августе 2009 года главное управление лесами региона передало в бессрочное пользование земельный участок МАУ «Кино-театральный центр для детей и молодежи «Спартак» Челябинска.

На арендованном на территории Аргаяшского лесничества участке «Спартак» должен был построить лагерь для одаренных детей, но вместо этого передал права на участок сельскохозяйственному предприятию «Сунукуль» Ильи Пруцких, который продал земельные участки бизнесменам и чиновникам под строительство коттеджей.

В 2013 году глава Аргаяшского района Исрафиль Валишин незаконно выдал разрешения на строительство коттеджей на этом участке, хотя в лесах водоохранной зоны озера Увильды строительство запрещено. И вместо детского лагеря в живописном уголке Южного Урала вырос элитный коттеджный поселок.