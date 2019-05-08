Челябинские наркоманы затаривались в зоомагазине

В Челябинске пресечена незаконная реализация медицинских препаратов спецучета. Стражи порядка изъяли более 200 упаковок с препаратами.

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области пресечена незаконная деятельность торговой точки по продаже медицинских препаратов, реализация которых осуществляется только в аптечных организациях по рецепту врача.

«Установлено, что злоумышленница осуществляла свою противоправную деятельность под видом продажи зоотоваров. По предварительным данным, покупателями становились наркозависимые лица. Сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более 200 упаковок с препаратами», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении женщины составлен протокол по делу об административном правонарушении по части второй статьи 14.1 КоАП РФ – «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения, если такое разрешение обязательно».