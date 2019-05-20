Полицейские Челябинска поймали наркомана из Кемеровской области

В минувшие выходные в ходе патрулирования улиц города сотрудники полиции в разных районах Челябинска задержали восьмерых мужчин. Семь человек являются жителями города Челябинска, четверо их них ранее судимые, один из задержанных – житель Кемеровской области. У них были обнаружены и изъяты синтетические наркотические вещества.

Семеро из них хранили «синтетику» для себя, а вот еще один человек занимался продажей наркотиков. Он был задержан сотрудниками ГИБДД. Для проверки документов дорожные полицейские остановили автомобиль «Рено». Водитель сильно нервничал и они решили его досмотреть. У мужчины были обнаружены наркотики.

«По данному факту в отделе полиции «Центральный» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, пунктом «г» части четвертой статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в особо крупном размере», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет. В отношении остальных задержанных за незаконное хранение наркотических средств также возбуждены уголовные дела. Им грозит до трех лет лишения свободы.

«Полицейские Челябинска напоминают, что челябинцы могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, по телефону в дежурную часть Управления МВД России по городу Челябинску или обратиться непосредственно в ближайший районный отдел полиции», - говорит заместитель начальника отдела полиции «Центральный» УМВД России по городу Челябинску Андрей Овчинников.

Заявления принимаются круглосуточно.