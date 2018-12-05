Многодетного приемного отца из Челябинской области вызвали в следственный отдел на восемь часов вечера

После публикации на сайте «Урал-пресс-информ» информации о том, что у многодетного приемного отца закончился срок содержания под стражей и он может передвигаться в любом направлении, его поздно вечером вызвал следователь к себе в рабочий кабинет.

Сотрудник следственного отдела СО СКР по Октябрьскому району позвонил на телефон Игоря Мотыгина и предупредил, что ждет его у себя в кабинете в 20.00 для следственных действий. Отец шестерых приемных детей стал было возмущаться, но силовик был непреклонен. Тот факт, что деревня Нововарламово находится более чем в 20 километрах от райцентра, следователя отдела ничуть не смутило. Даже наличие в доме шестерых несовершеннолетних приемных детей.

«Никому не интересно, как я буду добираться до райцентра, на чем и как вернусь поздно вечером домой, - сетует Игорь Анатольевич. - Следователь намекнул мне на то, что я уже всем рассказал о том, что у меня закончилось время нахождения под стражей и я свободен. Кому-то это обстоятельство не дает покоя. Делают все, чтобы мою семью развалить».

Следователь отдела Октябрьского района Зуев вызвал к себе в кабинет Мотыгина для того, чтобы взять с него подписку о невыезде. Статус приемного отца на настоящий момент изменился. 55-летний житель Нововарламово вновь стал подследственным. Теперь следственные действия начнутся по-новой.

«Нам ничего доказывать не надо, - заявил на встрече с Мотыгиным следователь Зуев. - У нас уже все доказано».

«Так если у вас все доказано, почему районный судья отправил дело на доследование? - задал разумный вопрос следователю адвокат приемного отца Николай Кузьменко. - Ничего у вас нет на моего подзащитного».

Кстати, адвокат Николай Кузьменко, житель поселка Октябрьский, защищает приемного отца абсолютно бескорыстно. Он узнал историю Игоря Анатольевича и сразу же предложил свои услуги. Предупредил Мотыгина, что будет защищать его до финала, какой бы он не был.

Игорь Анатольевич рассказал о том, что ему пришлось вызвать старшего из приемных своих сыновей для того, чтобы тот посидел дома с шестерыми маленькими пацанами. Вызов в позднее вечернее время никак не входил в планы Игоря Мотыгина. Еще ему пришлось нанимать местного водителя, чтобы тот отвез его в следственный отдел.

«Не вижу в том, что следователь вызвал подследственного к себе для проведения следственных действий никаких нарушений, - прокомментировал ситуацию помощник руководителя СКР по Челябинской области по работе со СМИ Валентин Ведерников. - Игорь Анатольевич Мотыгин находится под следствием и следователь имеет на это полное право».

Право-то, конечно, у сотрудника правоохранительных органов есть. Нарушений законодательства тут не просматривается. А как же человеческое отношение к людям? Игоря Мотыгина сейчас даже преступником назвать нельзя. Целый год идут разбирательства по его делу, а доказательств состава преступления суду никто предоставить не может. Судья Октябрьского района вернул уголовное дело Игоря Мотыгина после всех судебных разбирательств на доследование.