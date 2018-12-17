Завтра будет дан старт конкурсу по отбору кандидатов на пост главы Челябинска

Во вторник, 18 декабря, Челябинская городская дума официально объявит конкурс по отбору кандидатур на должность главы города.

Напомним, 20 ноября, на заседании депутаты городского парламента одобрили сложение полномочий главой Евгением Тефтелевым и назначение ВИП-главы Владимира Елистратова.

Была создана рабочая группа, которая занялась подготовкой дорожной карты и проекта положения о конкурсе.

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов и губернатор Челябинской области Борис Дубровский рекомендовали депутатам выбрать нового главу города в максимально короткие сроки, определенные действующим законодательством.

На заседании планируется утвердить положение о конкурсе и официально объявить сам конкурс. Кроме того, будут назначены четыре члена конкурсной комиссии из числа депутатов Челябинской городской Думы. Состав второй половины комиссии определит губернатор. Вполне вероятно, что в комиссию будет включен и представитель Законодательного собрания области.

После официального опубликования решения думы о старте конкурса начнется прием документов от желающих занять пост главы (на это, как правило, отводится 15 дней). Затем еще месяц уйдет на проверку представленных претендентами сведений. По результатам проверки будет принято решение о допуске заявившихся к конкурсу. Далее конкурсная комиссия отберет не менее двух кандидатов для участия в финале. Из них депутатам и предстоит выбрать главу.

По мнению специалистов гордумы, при соблюдении регламентных сроков подведение итогов конкурса возможно во второй половине февраля 2019 года.

На сегодня уже публично заявил о своем желании побороться за пост главы города – эко-активист Василий Московец.

Как уже сообщало агентство, по закону Челябинская городская Дума должна выбрать нового главу города не позднее шести месяцев со дня сложения полномочий прежним главой (до 20 мая 2019 года). В то же время Устав гласит, что нельзя выбирать нового главу за шесть месяцев до окончания полномочий действующего состава Думы. То есть к марту 2019 года в Челябинске должен быть выбран новый глава.