В ряде районов Челябинской области зреет собственный мусорный коллапс

Волонтерское эко-движение «Время ЧЕ» после собственного мониторинга ситуации с вывозом ТКО в городах и поселениях Челябинской области пришло к неутешительному выводу: в ряде муниципалитетов региона может возникнуть собственный мусорный коллапс.

Как отмечают в эко-движении, схема обращения с отходами требует корректировки, в это же время не решены спорные вопросы с подрядчиками на транспортировку мусора, с объектом размещения и с компаниями, которые должны строить новые объекты для складирования отходов. Это же касается и тарифов на вывоз ТКО.

Карабаш, Миасс, Чебаркуль, Коркино, Аша – вот неполный список городов, которые, как считает «Время Че», могут вернуться в повестку в контексте мусорного кризиса уже в ближайшее время. Успеют ли власти, бизнес и население прийти к общему знаменателю и решить проблемы, мешающие нормальному функционированию системы обращения с отходами до 1 января (а именно эта дата заявлена в качестве даты запуска схемы), – большой вопрос.

Так, неприятная ситуация сложилось в Коркинском районе, где свалка размещена в ста метрах от жилых домов. На объекте ведется раздельная сортировка уже поступившего мусора - ее ведут рабочие из ближнего зарубежья, разделяя отходы на пластик и металл. Остальной мусор остается «невостребованным: «помойка» постоянно горит, накрывая ближайшие окрестности дымом. Местные жители жалуются на запах и не рады такому соседству, но несмотря на это, никто из них не верит в возможность переноса мусора на объект в Полетаево (как заявлено в территориальной схеме ТКО, мусор из Коркинского района поедет именно туда).

Тем временем полигон в Полетаево активно эксплуатируется, при этом ведется полномасштабная реконструкция подъездной дороги, работает охрана, организован весовой контроль, ручная сортировка.

Проделанная губернатором работа по закрытию городской свалки в Челябинске и перенаправление отходов в Полетаево - это начало сложного пути по практической реализации реформы. Челябинск остается единственным городом-миллионником России, закрывшим свалку, но нуждается в скорейшем строительстве сортировок в своей черте.

Корректировка схемы обращение с отходами, проведение публичных слушаний и открытый диалог с властями - это то, на чем настаивают все жители территорий Челябинской области, подчеркивает «Время Че».

Фото: «Время ЧЕ»