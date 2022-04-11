11.04.2022
Челябинские архитекторы собирают мнения горожан по вопросам благоустройства пяти территорий
11.04.2022
Алексей Текслер презентовал экономический потенциал Челябинской области в Ашхабаде
11.04.2022
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Челябинской области
10.04.2022
За сутки заболело ковидом 392 южноуральца, выздоровело 400, умерло восемь человек
10.04.2022
Школьников Челябинска приглашают на соревнования по лазертагу
10.04.2022
В Челябинске столкнулись два пассажирских автобуса
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Челябинской области
31.03.2022
Бюджет Челябинской области пополнили более 740 миллионов федеральных рублей
27.12.2021
Челябинская область завершает 2021 год с профицитом бюджета 31,4 миллиарда
19.12.2021
Текслер: Бюджет Челябинской области на 2022-2024 годы – бюджет развития по всем направлениям
03.12.2021
Челябинской области компенсируют налоговые вычеты по инвестпроектам
В субботу атмосферный фронт принесет на Южный Урал долгожданное тепло
08.04.2022
На улице Свободы в Челябинске стартовал второй этап благоустройства пешеходной зоны
08.04.2022
Профессор Олег Самарцев: Как России выиграть в информационной войне
07.04.2022
Драматург – театру: Прошу вымарать мое имя из афиши
07.04.2022
Седьмого апреля православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы
06.04.2022