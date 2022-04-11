АКРА подтвердило кредитный рейтинг Челябинской области

Российское агентство АКРА сохранило кредитный рейтинг Южного Урала на уровне АА (RU), прогноз «Стабильный». Аналитики подтверждают высокую кредитоспособность и низкие бюджетные риски региона даже в текущих экономических условиях.

Как сообщает министерство финансов Челябинской области, согласно официальному пресс-релизу АКРА, текущий кредитный рейтинг Челябинской области обусловлен низким уровнем долговой нагрузки, плавным графиком погашения имеющейся задолженности, а также существенным объемом накопленных бюджетных остатков по итогам прошлого года. Положительно сказывается на рейтинге и высокая доля капитальных расходов области.

Оценивая ключевые бюджетные показатели региона, аналитики агентства фиксируют достаточность имеющихся доходов для финансирования текущих расходов. Также отмечается, что имеющиеся у региона накопления позволят перекрыть дефициты будущих периодов. «Накопленной ликвидности, по мнению АКРА, достаточно для финансирования ожидаемого в 2022 году дефицита бюджета, а также для погашения запланированного объема долга в этот период», ­– говорится в пресс-релизе.

Аналитики делают акцент и на высокой доле капитальных вложений области, которая свидетельствует о наивысшем уровне гибкости бюджетных расходов по методологии АКРА. При этом капитальные расходы примерно на три четверти финансируются регионом за собственный счет, отмечается в пресс-релизе агентства.

По словам министра финансов Челябинской области Андрея Пшеницына, оценка рейтингового агентства имеет четкую методологию и понятное экономическое обоснование, а, значит, отражает реальную картину финансовой устойчивости региона и его возможности исполнить свои обязательства, особенно в кризисные периоды.

«АКРА вновь подтверждает и нашу платежеспособность, и финансовую стабильность, как заемщика. Дополнительным же фактором, поддерживающим текущий рейтинг, считает значительный объем капитальных расходов, который сохраняет для региона возможность финансовых маневров, делает областной бюджет максимально гибким и устойчивым к кризисным явлениям», – уточнил Андрей Пшеницын.

«Не снижать достигнутых темпов развития области и, соответственно, планируемых капитальных вложений в период пандемии было принципиальным решением губернатора Алексея Текслера. И мы наглядно видим, как оно воспринято аналитиками, – добавил министр. – Аналогичная задача стоит перед правительством региона и сейчас, в текущей экономической ситуации. В частности, губернатор поручил продолжить строительство всех запланированных объектов и необходимой инфраструктуры, которые возводятся за бюджетный счет».