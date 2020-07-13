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Александринская горно-рудная компания завершила модернизацию обогатительной фабрики

Экономика
Сегодня, 18:54

Александринская горно-рудная компания (АО «АГК», Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») ввела в эксплуатацию новый горизонтальный фильтр-пресс. Оборудование смонтировано в отделении фильтрации на линии цинкового концентрата обогатительной фабрики.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе РМК, горизонтальный фильтр-пресс заменил вакуумный дисковый фильтр, смонтированный на фабрике в 2011 году в ходе ее реконструкции. С пуском нового пресс-фильтра цинковой линии на обогатительной фабрике АГК завершилась реализация  программы по замене оборудования для обезвоживания медного и цинкового концентратов, которая была принята в 2018 году в связи с переходом на новую рудную базу месторождения «Чебачье». 

Горизонтальный фильтр-пресс на медной линии обогатительной фабрики АГК был введен в эксплуатацию в 2019 году. На замену медного и цинкового фильтров компания направила более 200 миллионов рублей.

Руды «Чебачьего» отличаются более мелкой вкрапленностью минерального сырья, поэтому для извлечения полезного компонента требуется более тонкий помол. Но мелкая фракция буквально «забивала» керамические пластины вакуумных фильтров, предусмотренных первоначальным проектом. Чтобы наладить процесс и улучшить качественные характеристики выпускаемого концентрата, в АГК решили перейти на новую схему обезвоживания. Фильтрация под давлением с помощью фильтр-прессов позволяет эффективно удалять влагу из пульпы без применения термообработки.

 

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