Алексей Текслер принял участие в заседании комиссии Госсовета по экономике и финансам в Москве

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, шестого июля, работает в Москве.

Глава региона принял участие в заседании комиссии Государственного Совета по направлению «Экономика и финансы», о чем он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Алексея Текслера, две главные темы обсуждения - межбюджетные отношения в текущих экономических реалиях и стимулирование инвестиционной активности.

«Коротко о ситуации. В целом по регионам видим снижение динамики роста налоговых и неналоговых поступлений при росте цен и расходов бюджетов. На мой взгляд, третий квартал будет ключевым. Многие регионы могут ощутить на себе снижение налоговых поступлений», - отметил губернатор.

Как сообщил Алексей Текслер, чтобы этого избежать, нужна экономическая активность. К примеру, бюджетные инвестиции в экономику сейчас нужно наращивать. Сегодня это необходимый демпфер для сохранения и роста экономики. Также, подчеркнул глава региона, важно таргетировать курс рубля.

«Мы видим, он откатывается, но для возобновления экспортной активности текущих значений недостаточно. И самое главное - нужно продолжить снижать ключевую ставку», - заметил Алексей Текслер.

Также губернатор сообщил о том, что назрел и ряд решений в бюджетной сфере. На его взгляд, необходимо увеличение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, в том числе дотаций на выравнивание и сбалансированность, субвенций на переданные полномочия, субсидий, включая те, что направляются на реализацию нацпроектов. Индексация необходима с учетом текущего уровня инфляции.

«В перспективе целесообразно перейти к формированию «бюджетного меню». Регионам с ограниченными бюджетными возможностями можно предоставлять больше целевых средств. Устойчивым регионам при этом выделять больше нецелевых средств, а «крепким» выделять больше возвратных бюджетных кредитов под проекты развития», - сказал губернатор Челябинской области.

Также Алексей Текслер предложил зафиксировать на постоянной основе ряд решений, которые показали свою эффективность во время эпидемии ковида. В их числе - расширение доступа регионов к казначейским кредитам и расширение перечня направлений, на которые могут направляться те средства, что высвобождаются при реструктуризации бюджетных кредитов, с включением в него расходов на нацпроекты.

«Ну и, конечно, затронул важную для нашей области тему - экспорт. В нынешних условиях поставки за рубеж, прежде всего, у металлургов, серьезно упали. Сейчас это вопрос доходов и налоговых поступлений. Важно не допустить, чтобы он перешел в плоскость занятости. Поэтому, помимо всех мер, о которых я писал выше, целесообразно рассмотреть вопрос об об отмене акциза на жидкую сталь», - заявил Алексей Текслер.