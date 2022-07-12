12.07.2022
В Озерске открылась всероссийская студенческая стройка «Мирный атом»
12.07.2022
Алексей Текслер: У Челябинской области серьезные планы по строительству новых социальных объектов
12.07.2022
ВТБ: спрос на загородную недвижимость вырос на 50%
12.07.2022
В России зарегистрирован первый случай оспы обезьян
12.07.2022
В центре содействия семейному воспитанию Троицка умер подросток, ведется следствие
12.07.2022
В Госдуме примут законы в защиту экономики РФ, которые нельзя отложить на осень
Алексей Текслер: У Челябинской области серьезные планы по строительству новых социальных объектов
08.07.2022
Прокуратура проверит законность расширения челябинской улицы Худякова
08.07.2022
Челябинцев приглашают на слушания по «зеленому поясу» мегаполиса
08.07.2022
Алексей Текслер наградил южноуральские семьи за любовь и верность
07.07.2022
Алексей Текслер обсудил серийное производство в Челябинске уникальных зарядных станций
Бургер – на завтрак, мороженое с клубникой – на полдник: чем сегодня удивляет детей один из популярных лагерей Челябинска
11.07.2022
Челябинцев приглашают на слушания по «зеленому поясу» мегаполиса
08.07.2022
На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века
07.07.2022
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022
Парадоксы Челябинска: новый «перрон» на площади Революции перекрыли чугунным забором
06.07.2022