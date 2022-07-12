Алексей Текслер: У Челябинской области серьезные планы по строительству новых социальных объектов

У Челябинской области серьезные планы по строительству новых, в том числе социальных, объектов и капитальному ремонту уже существующих зданий.

Данная тема обсуждалась на состоявшемся сегодня, 12-го июля, совещании, которое провел глава региона Алексей Текслер.

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«В этом году у нас серьезные планы. Только объектов нового строительства запланировано около 70 во всех сферах: спорт, здравоохранение, образование, культура, объекты инфраструктуры и другие. Плюс большая работа по капитальным ремонтам в рамках федеральных программ. К примеру, президентская программа ремонтов школ - у нас 17 объектов только в этом году, программа первичного звена здравоохранения - у нас 117 объектов, десятки объектов культуры, в том числе в сельской местности», – подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что контроль строительных работ – важнейшая задача, которая стоит перед региональным правительством.

Алексей Текслер отметил, что срок сдачи объектов, завершение которых запланировано на следующий год, по возможности следует переносить на текущий - если подрядчик готов завершить работы в более сжатые сроки.

«Мы с вами раньше сдадим объекты для людей и сэкономим средства, потому что инфляция тоже привносит свои коррективы», – цитирует Алексея Текслера пресс-служба областного правительства.