Алексей Текслер выступил с инициативами на совещании по реализации нацпроектов

Под председательством полномочного представителя Президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова и министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева состоялось совещание по реализации нацпроектов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил на нем с рядом инициатив по нацпроекту «Жилье и городская среда».

В частности, Алексей Текслер предложил, чтобы вместе с ключевой ставкой Центробанка снижался также и процент по льготной ипотеке.

Сегодня южноуральцы активно оформляют ипотеку под 6,5% годовых на покупку квартир в новостройках. По программе льготной ипотеки в банки Челябинской области подано более 2 тысяч 200 заявок на сумму, превышающую 3,3 миллиарда рублей. Полторы тысячи заявок на сумму 2,5 миллиарда рублей банками уже одобрено.

Выступая с обращением к Заксобранию области губернатор подчеркнул: «Мы не меняем наших планов выйти к 2024 году на 2 миллиона квадратных метров строительства жилья ежегодно. Огромным подспорьем для стимулирования спроса является пониженная льготная ипотечная ставка на новое жилье в размере 6,5%. Эта программа запущена в этом году по инициативе Президента РФ. С учетом последнего решения о расширении размера самой ипотеки до 6 миллионов рублей и договоренностей со Сбербанком и ВТБ по уменьшению первоначального взноса с 20 до 15% спрос на эту программу будет еще более значительным».

Также глава региона предложил предусмотреть финансирование в рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» на строительство служебного жилья работникам бюджетных организаций и работников организаций социальной защиты населения в сельских и городских поселениях с численностью населения до 20 тысяч человек.

При этом губернатор подчеркивает, что важно не просто построить квадратные метры, но и создать комфортные условия для жизни людей.

«Всю застройку в регионе необходимо сделать комплексной – возводить не только дома, но и закладывать достаточные площади дорог, необходимую социальную инфраструктуру – школы, детсады, больницы, спортивные объекты», - отметил глава региона.

Алексей Текслер также выступил с инициативой создания комплексной информационной системы мониторинга и контроля реализации нацпроектов. Это позволит оптимизировать отчетность и минимизировать сроки межведомственного взаимодействия и принятия управленческих решений.