Алексей Текслер: Земли минобороны РФ переданы в собственность Чебаркуля

Правительство Челябинской области подписало соглашение с министерством обороны РФ, реализация которого позволит снять запрет на передачу земель минобороны в собственность Чебаркульского городского округа. Это значит, что люди смогут оформить права на земельные участки и полноценно распоряжаться своим имуществом.

Радостным известием с южноуральцами в своем телеграм-канале поделился губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Очень хорошая новость для Чебаркуля, его жителей, а также для всех, кто любит отдыхать на здешних озерах. Мы приблизились к решению большой проблемы, из-за которой город не мог нормально развиваться несколько десятков лет. И на всех встречах с людьми мы этот вопрос обсуждали. Правительство Челябинской области и военное ведомство после большой подготовительной работы подписали совместное соглашение. Это позволит снять запрет на передачу земель в собственность города. Благодарен министерству обороны за совместную работу и готовность к решению проблемы. Отдельно работаем с Рослесхозом по землям лесного фонда, на которых также расположены жилые дома, санатории и базы отдыха. Это тоже важный вопрос», – подчеркнул Алексей Текслер.

Как отмечают в пресс-службе регионального правительства, в границах передаваемых участков расположены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и даже населенные пункты. Ранее жители Чебаркуля (представители делового сообщества города) неоднократно жаловались Алексею Теслеру на проблемы, решить которые было невозможно из-за статуса земель – они находились в собственности минобороны. Глава региона поручил министерству имущества проработать вопрос с министерством обороны РФ.

При этом в правительстве региона отмечают, что подписание соглашения с минобороны является первым этапом – впереди реализация ряда мероприятий, утвержденных при подписании соглашения, как со стороны правительства Челябинской области, так и со стороны минобороны, а также администрации Чебаркульского городского округа.

Территории, планируемые к исключению из границ военного полигона, поставлены на кадастровый учет. «Войти» в границы Чебаркуля данные территории смогут после утверждения генерального плана.

Согласно проектному документу, в границы населенного пункта планируются к включению и земли лесного фонда, на которых также расположены жилые дома и здравницы. Сейчас правительство Челябинской области активно взаимодействует с федеральными ведомствами по данному вопросу.