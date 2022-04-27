«Альмакогруп» реконструирует аэропорт в Магнитогорске за 5,77 миллиарда рублей

ФКУ «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры» (ФКУ «Ространсмодернизация») определила победителя аукциона на реконструкцию аэропортового комплекса в Магнитогорске (Челябинская область).

Результаты электронного аукциона размещены на сайте Госзакупки.

Была подана только одна заявка на участие в закупке – от ООО «Альмакогруп» (зарегистрирована в Московской области). Эта компания и была признана победителем.

Начальная цена контракта была заявлена в 5,9 миллиарда рублей. Победитель предложил выполнить работы за пять миллиардов 770 миллионов 775,7 тысячи рублей.

В настоящее время контракт находится на стадии подписания поставщиком. Работы по реконструкции аэропортового комплекса начнутся в 2022 году. Основные объекты, а также наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения планируется реконструировать в период с сентября 2022 года по ноябрь 2024 года. В этот же период проведут благоустройство и озеленение. Завершение работ планируется к первому декабря 2024 года.

Работы оплачиваются за счет средств федерального бюджета. Плановый объем финансирования составляет в 2022 и 2023 годах – по 1,770 миллиарда рублей, в 2024 году – два миллиарда 230 миллионов рублей.

В рамках проекта реконструкции аэропорта усилят искусственную взлетно-посадочную полосу, реконструируют рулежные дорожки, расширят перрон № 2 до десяти мест стоянки.

Планируется также построить площадку для противообледенительной обработки самолетов, заменить и установить новые объекты радиотехнического обеспечения полетов, систему светосигнального оборудования, метеорологическое оборудование, аварийно-спасательную станцию.

Построят здание КПП со шлюзом пропуска, очистные сооружения и другие необходимые объекты.

Последний раз аэропорт Магнитогорска реконструировали в конце 90-х годов прошлого столетия. Тогда изменения коснулись аэродрома и аэровокзального комплекса. Так как объекты аэропорта испытывают колоссальную нагрузку, срок их эксплуатации - ограниченный, составляет 30 лет.

Напомним, аэропорт и взлетная полоса в Магнитогорске находились в федеральной собственности. На аукционе 29 июня 2021 года был продан полный пакет акций АО «Международный аэропорт Магнитогорск». Это 20 земельных участков общей площадью 41,9 гектара, 59 зданий и одно воздушное судно. Магнитогорский аэропорт приобрело акционерное общество «Ретранс» (Екатеринбург) за 999,89 миллиона рублей.