Аэропорт Магнитогорска продан с рекордным превышением начальной цены

Сегодня, 29 июня 2021 года, на торгах проданы федеральный 100% пакет акций АО «Международный аэропорт Магнитогорск» (Челябинская область) с рекордным превышением от начальной цены.

Полный пакет акций АО «Международный аэропорт Магнитогорск», принадлежащий государству (учредитель – Росимущество), был выставлен на торги за 113,8 миллиона рублей. В собственность аэропорта входили 20 земельных участков общей площадью 41,9 гектара, 59 зданий и одно воздушное судно.

На тоги поступило 11 заявок. Как сообщает пресс-служба Российского аукционного дома (РАД), к участию в торгах было допущено шесть претендентов. Торги продолжались более семи часов. Участники совершили 886 шагов на повышение цены. В итоге цена выросла в 8,7 раза.

Победителем было признано акционерное общество «Ретранс» (Екатеринбург). Компания приобрела Магнитогорский аэропорт за 999,89 миллиона рублей.

В настоящее время из аэропорта Магнитогорск совершают свои рейсы четыре авиакомпании: Россия, S7, Nord Wind (Северный ветер) и Red Wings. Основные направления – Москва, Новосибирск, Симферополь, Сочи, Екатеринбург и Минводы.

Напомним, аэропорт Магнитогорска был включен в прогнозный план приватизации в конце декабря 2019 года. В ноябре 2020 года премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о приватизации 95 хозяйственных обществ, в том числе аэропорта Магнитогорска (500 тысяч 410 акций).

В мае было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в дирекции магнитогорского аэропорта.

В 2021 году планировалось начать масштабные работы по реконструкции аэродромного комплекса международного аэропорта Магнитогорска. Этот вопрос обсуждался на встрече губернатора Алексея Текслера с министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом. Планируемый объем инвестиций – 5,3 миллиарда рублей.