08.09.2023
По жалобе челябинцев из аварийного дома на улице Неймана СКР начал доследственную проверку
08.09.2023
В челябинском Саду Победы прошла «Уральская зарница»
08.09.2023
На трассе М-5 в Челябинской области погиб водитель, два человека в больнице
08.09.2023
Волонтеры собрали 800 мешков мусора в ходе масштабной акции «Чистые берега» в Челябинске
08.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 9 и 10 сентября (18+)
08.09.2023
С новорожденным! В Челябинском зоопарке родился як Гаврюша
Андрей Пшеницын: каждый день финансисты области проявляют лучшие деловые навыки
24.08.2023
Челябинская область получила дополнительно более 241 миллиона из федерального бюджета
31.07.2023
Андрей Пшеницын: жаркие дискуссии и скепсис регионов помогли Бюджетному кодексу
29.06.2023
Челябинская область получила дополнительные федеральные миллионы
26.05.2023
Бюджет Челябинской области прирос миллиардными остатками
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023
В Чебаркуле и Миассе подростки осквернили память о героях Великой Отечественной войны
07.09.2023
Подробности первого этапа строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске
06.09.2023