Андрей Пшеницын: каждый день финансисты области проявляют лучшие деловые навыки

Министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын поздравил коллектив ведомства и коллег из других регионов с профессиональным праздником – Днем финансиста, который вот уже 12 лет ежегодно отмечается восьмого сентября.

Как отметил глава южноуральского минфина, именно от квалификации финансистов, их выверенных решений зависит, будут ли сохранены, преумножены и грамотно использованы имеющиеся ресурсы.

«Сегодня лучшие деловые навыки финансистов – оперативная реакция на изменения, нестандартное и стратегическое мышление, повышенная ответственность, умение видеть за расчетами конкретный результат – востребованы как никогда, – подчеркнул Андрей Пшеницын. – Уверен, день за днем вы проявляете их в работе, внося свой вклад в достижение глобальных целей развития региона и государства».

Коллегам из других регионов глава южноуральского минфина также передал самые искренние поздравления с профессиональным праздником. И пожелал достигать новых профессиональных вершин, достойно проходить любые препятствия и с улыбкой идти по такому нелегкому, но неизменно ответственному и важному трудовому пути.

Как сообщила пресс-секретарь минфина Челябинской области Юлия Труднева, сегодня по случаю праздника в стенах министерства состоялся традиционный праздничный концерт для сотрудников и ветеранов ведомства. Для пенсионеров-финансистов подготовили и праздничное чаепитие – мероприятие, которое они очень любят и ценят за возможность личной встречи и общения с бывшими коллегами.

А в коридорах и кабинетах финансистов весь день вещало радио «На волне с Минфином». Это творческий проект сотрудников министерства, появившийся в период пандемии, когда собирать коллектив в одном помещении было небезопасно, а поддержать праздничное настроение и поздравить друг друга очень хотелось. С тех пор – вот уже три года – минфиновские радиопередачи выходят в эфир по всем значимым поводам и праздникам.