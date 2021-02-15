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Андрей Шмидт: Ситуация с дополнительным траншем на инициативные проекты не совсем понятна

Председатель городской думы Челябинска Андрей Шмидт выразил некоторую озабоченность ситуацией с дополнительным траншем на инициативные проекты.

На аппаратном совещании в челябинской мэрии сегодня, 15-го февраля, спикер думы сообщил главе города Наталье Котовой, что ситуация, связанная с дополнительным траншем, ему не совсем понятна.

«В четверг по этому вопросу состоялось совещание в правительстве области, в управлении внутренней политики. Пока не совсем ясно, как будет юридически организовываться выдвижение инициативных проектов. Несколько смущает то, что в ходе совещания прозвучало предложение о том, чтобы эти проекты (на которые выделяются дополнительные средства) тоже попытаться выдвинуть до первого марта», - отметил Андрей Шмидт.

Однако, пояснил спикер, действующие нормативно-правовые акты этого сделать не позволяют, потому что до первого марта остается всего две недели.

«Мы только по первому траншу успеем провести собрания и конференции. Если «вторые» деньги пойдут по той же схеме, это будет, наверное, затруднительно. Ответа на данный вопрос мы пока не получили. Здесь нам, вероятно, нужно будет проводить дополнительные консультации», - предположил Шмидт.

Наталья Котова подчеркнула, что по инициативным проектам, на которые выделяют дополнительный транш, задача администрации и думы – оперативно подготовить все необходимые мероприятия.

«И ждем отмашку в отношении мероприятий по дорожной карте», - сказала мэр.

По словам Андрея Шмидта, по инициативным проектам по первому траншу думой и администрацией Челябинска была проведена большая совместная работа.

Так, на сегодняшний день подготовлено 73 решения о проведении собраний и конференций граждан. По части из них уже состоялось голосование в заочной форме.

«38 решений - это челябинская городская дума, одно - Металлургический райсовет, семь - Курчатовский, девять решений - Советский, ноль - Ленинский, одно - Калининский, 12 решений - Тракторозаводский район и пять - Центральный. Охват – 83 процента. Остается еще немного», - сказал спикер гордумы Челябинска.

Андрей Шмидт обратился к участникам этого процесса с просьбой завершить данную работу как можно скорее, чтобы до первого марта все, что предусмотрено дорожной картой, было сделано.

«По сути, у нас завершающее действие в части выдвижения проектов. Мы должны провести собрания либо конференции граждан, оформить соответствующие протоколы и приложить их к инициативным проектам, внеся в администрацию в установленном порядке. И тогда на первое марта у нас вся работа в части выделенного транша будет завершена. Дальше, после данной даты, уже начнется работа конкурсной комиссии - по отбору инициативных проектов-победителей», - сказал Андрей Шмидт.

Напомним, в 2021-м году в Челябинской области инициативное бюджетирование будет реализовано впервые – жители региона теперь могут принимать непосредственное участие в определении приоритетов расходов местных бюджетов и предлагать свои проекты.

«Вовлечение людей, на мой взгляд, должно повлиять на качественное расходование средств и определение приоритетов их использования», - подчеркивал, комментируя данную инициативу региональных властей, губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В бюджете на текущий год на эти цели изначально было заложено 750 миллионов рублей.

«Но в течение 2021-го года мы увеличим эту целевую поддержку вдвое. Средства получат муниципалитеты, которые будут готовы уже этим летом реализовать значительную часть проектов граждан», - отметил глава региона на совещании с главами 22-го января текущего года.