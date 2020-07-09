ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Аудиторы высоко оценили уровень системы менеджмента качества ММК

Экономика
Вчера, 15:55

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) успешно прошло ресертификационный аудит системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям СТО Газпром 9001-2018.

Данный стандарт качества разработан для предприятий, поставляющих продукцию, работы и услуги

В течение пяти дней комиссия аудиторов органа по сертификации ООО «Пронап» проводила проверку функционирования СМК применительно к проектированию, разработке и производству непрерывнолитых слябов для горячего проката, горячекатаных рулонов и листов, толстолистового горячекатаного и термообработанного проката для ПАО «Газпром» и его поставщиков на соответствие требованиям СТО Газпром 9001-2018.

По результатам аудита комиссия пришла к выводу, что СМК ПАО «ММК» функционирует результативно и соответствует всем требованиям. Компания получит новый сертификат соответствия сроком на три года.

Аудит охватил различные структурные и функциональные подразделения ПАО «ММК». На заключительном совещании по итогам аудита руководитель комиссии, главный эксперт по сертификации СМК в СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ» Антон Ярушин отметил, что аудит выполнен в полном объеме и затронул все запланированные подразделения и процессы. Никаких несоответствий, препятствующих ресертификации СМК ПАО «ММК», в ходе аудита выявлено не было.

По словам Антона Ярушина, аудиторская команда отметила очень высокий уровень системы менеджмента качества комбината. СМК ПАО «ММК» - система по-настоящему неформальная, работающая не для отчетности, а для достижения реального результата и удовлетворения запросов потребителей, в том числе трубных предприятий - поставщиков ПАО «Газпром».

Среди сильных сторон функционирования СМК в ПАО «ММК» аудиторы отметили создание системы развития поставщиков, инициированное главным специалистом по системам управления качеством ПАО «ММК» Николаем Гладких и поддержанное высшим руководством компании.

Работа данной системы направлена на снижение риска получения некачественной продукции от внешних поставщиков, что в дальнейшем позволяет усовершенствовать производство уже на самом комбинате.

Также аудиторы подчеркнули, что ММК провел большую работу в части внедрения системы 8D. Эта методика позволяет развивать качество, анализируя причины образования дефектов, выявленных во взаимодействии с непосредственными потребителями металлопроката.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», система подразумевает командный и системный подход к сдерживающим и корректирующим действиям, что позволяет более детально прорабатывать причины образования дефектов.

Отметили аудиторы и снижение количества претензий к ПАО «ММК», а также существенное уменьшение объема металлопродукции, по которой выставляются претензии.

Отдельно команда аудиторов подчеркнула заинтересованность высшего руководства компании в успешном и неформальном функционировании СМК в ПАО «ММК». Благодаря этой заинтересованности работа по развитию СМК на комбинате носит системный характер, а персонал заинтересован в выпуске качественной продукции и вовлечен в процесс совершенствования производства.

Также аудиторы высоко оценили сам факт проведения подобного аудита в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Как отметили проверяющие, все задействованные службы организовали мероприятие на высоком уровне и обеспечили все необходимые меры безопасности - от соблюдения принципов социального дистанцирования до обеспечения всех участников процесса средствами индивидуальной защиты.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Общество
08.07.20 14:29
К 70-летию предприятия Группы ММК заводчане создали вокруг себя цветочное великолепие
Спорт
08.07.20 13:13
Горняки «ММК-УГОЛЬ» посвятили свой рекорд Великой Победе
Экономика
08.07.20 10:25
ММК продолжает успешно реализовывать «Продажи. Точно в срок»
Экономика
07.07.20 11:29
Виктор Рашников решил и дальше помогать нуждающимся жителям Магнитки
08.07.20 11:52
Больше половины предпринимателей Челябинской области не знают, как жить дальше
08.07.20 10:25
ММК продолжает успешно реализовывать «Продажи. Точно в срок»
07.07.20 16:39
Об особенностях законодательного оформления удаленной занятости узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
07.07.20 16:01
В Челябинске арендодатели могут получить льготы по налогам, если предоставят каникулы арендаторам
07.07.20 12:40
КМЭЗ подтвердил соответствие системы менеджмента мировым стандартам
07.07.20 11:29
Виктор Рашников решил и дальше помогать нуждающимся жителям Магнитки
07.07.20 11:00
Челябинцы получили новые квитанции за электроэнергию и тепло
06.07.20 13:31
Челиндбанк существенно улучшил условия программы лояльности «Золотой кэшбэк»
06.07.20 12:26
ГРЦ Макеева возлагает большие надежды на будущих ракетостроителей-"целевиков"
06.07.20 09:53
Алексей Текслер выступил с инициативами на совещании по реализации нацпроектов
Среда обитания
Вчера, 15:22
В пятницу жара в Челябинской области еще усилится
Общество
Вчера, 15:42
Александр Астахов: Набережная озера Смолино станет любимым местом отдыха многих челябинцев
Новости
Вчера, 23:06
Федерация
Число случаев коронавируса в мире превысило 12 миллионов
Вчера, 14:53
Происшествия
В Троицке мать семерых детей заставляла сына попрошайничать за сладости
Вчера, 13:05
Происшествия
В Пласте будут судить коллектора за угрозы женщине сжечь жилье из-за долгов бывшего мужа
Вчера, 12:59
Общество
За сутки умерло 4 пациента с коронавирусом из Магнитогорска, Коркино и Челябинска
Вчера, 12:23
Федерация
За пьянство в поездах россиян хотят лишить права на проезд
Материалы рубрики
Вчера, 12:01
Экономика
ВТБ Лизинг совместно с Лабораторией Умного Вождения запускает специальную программу для умных автомобилей
Вчера, 10:15
Экономика
У каждого второго южноуральца ухудшилось материальное положение в период коронавируса
08.07.20 15:48
Экономика
МегаФон: на самых высоких скоростях
08.07.20 13:55
Экономика
Клиенты ВТБ смогут получить до 1 миллиона рублей только по паспорту
07.07.20 16:39
Экономика
Об особенностях законодательного оформления удаленной занятости узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Теги
ММК
Магнитогорск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика