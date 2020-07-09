Аудиторы высоко оценили уровень системы менеджмента качества ММК

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) успешно прошло ресертификационный аудит системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям СТО Газпром 9001-2018.

Данный стандарт качества разработан для предприятий, поставляющих продукцию, работы и услуги

В течение пяти дней комиссия аудиторов органа по сертификации ООО «Пронап» проводила проверку функционирования СМК применительно к проектированию, разработке и производству непрерывнолитых слябов для горячего проката, горячекатаных рулонов и листов, толстолистового горячекатаного и термообработанного проката для ПАО «Газпром» и его поставщиков на соответствие требованиям СТО Газпром 9001-2018.

По результатам аудита комиссия пришла к выводу, что СМК ПАО «ММК» функционирует результативно и соответствует всем требованиям. Компания получит новый сертификат соответствия сроком на три года.

Аудит охватил различные структурные и функциональные подразделения ПАО «ММК». На заключительном совещании по итогам аудита руководитель комиссии, главный эксперт по сертификации СМК в СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ» Антон Ярушин отметил, что аудит выполнен в полном объеме и затронул все запланированные подразделения и процессы. Никаких несоответствий, препятствующих ресертификации СМК ПАО «ММК», в ходе аудита выявлено не было.

По словам Антона Ярушина, аудиторская команда отметила очень высокий уровень системы менеджмента качества комбината. СМК ПАО «ММК» - система по-настоящему неформальная, работающая не для отчетности, а для достижения реального результата и удовлетворения запросов потребителей, в том числе трубных предприятий - поставщиков ПАО «Газпром».

Среди сильных сторон функционирования СМК в ПАО «ММК» аудиторы отметили создание системы развития поставщиков, инициированное главным специалистом по системам управления качеством ПАО «ММК» Николаем Гладких и поддержанное высшим руководством компании.

Работа данной системы направлена на снижение риска получения некачественной продукции от внешних поставщиков, что в дальнейшем позволяет усовершенствовать производство уже на самом комбинате.

Также аудиторы подчеркнули, что ММК провел большую работу в части внедрения системы 8D. Эта методика позволяет развивать качество, анализируя причины образования дефектов, выявленных во взаимодействии с непосредственными потребителями металлопроката.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», система подразумевает командный и системный подход к сдерживающим и корректирующим действиям, что позволяет более детально прорабатывать причины образования дефектов.

Отметили аудиторы и снижение количества претензий к ПАО «ММК», а также существенное уменьшение объема металлопродукции, по которой выставляются претензии.

Отдельно команда аудиторов подчеркнула заинтересованность высшего руководства компании в успешном и неформальном функционировании СМК в ПАО «ММК». Благодаря этой заинтересованности работа по развитию СМК на комбинате носит системный характер, а персонал заинтересован в выпуске качественной продукции и вовлечен в процесс совершенствования производства.

Также аудиторы высоко оценили сам факт проведения подобного аудита в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Как отметили проверяющие, все задействованные службы организовали мероприятие на высоком уровне и обеспечили все необходимые меры безопасности - от соблюдения принципов социального дистанцирования до обеспечения всех участников процесса средствами индивидуальной защиты.