Автоматизация производства существенно улучшает условия труда работников Челябинского цинкового завода

На входящем в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинском цинковом заводе успешно завершена масштабная модернизация диспетчерской – центра концентрации большого потока информации и контроля за производством, что позволит существенно улучшить условия труда работников предприятия.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «ЧЦЗ», самая важная зона новой системы – видеостена. Она состоит из восьми профессиональных видеопанелей диагональю 55 дюймов. Именно здесь отображается весь

массив данных о работе основного технологического оборудования завода, параметрах продукции, уровне запасов сырья, поступлении и потреблении энергоресурсов. Данные демонстрируются в цифровом, графическом и видео- форматах. Информация поступает из различных источников автоматизированной системы управления. Получая и сохраняя большой объем данных, система позволяет вести непрерывный контроль за состоянием

производства, ходом выполнения сменных и суточных заданий. В случае нештатной ситуации диспетчерская становится центром принятия решений.

По словам заместителя начальника производственного отдела ЧЦЗ Александра Недоспасова, система в режиме реального времени фиксирует отклонения работы основного оборудования от норм технологического процесса. Об остановке оборудования она сразу оповестит sms-сообщением диспетчера и ответственных специалистов. На видеостене при этом появится

соответствующий информационный сигнал. Далее диспетчер уведомляет всех заинтересованных лиц и организует взаимодействие специалистов. При такой системе обеспечивается оперативное реагирование и устранение проблем, при этом не нарушается режим работы предприятия в целом.

Особая роль в обеспечении бесперебойного техпроцесса отводится автоматизированному хранению данных. Специалисты производственного отдела проводят анализ отклонений, получают возможность прогнозировать ситуации и своевременно предпринимают меры по их предупреждению. Эффективность работы диспетчеров напрямую зависит от технической оснащенности, эргономичности и комфорта рабочего пространства. Продолжающаяся на предприятии автоматизация производства позволит существенно улучшить условия труда металлургов.