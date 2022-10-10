10.10.2022
ВТБ в сентябре увеличил выдачи ипотеки на Южном Урале
10.10.2022
Пир во время чумы?
10.10.2022
В Челябинске подрядчик сдает площадь Павших революционеров заказчику
10.10.2022
Профсоюзы: что нужно знать о сохранении рабочих мест за мобилизованными
10.10.2022
В инклюзивном сквере Челябинска подготовили место под установку общественного туалета
10.10.2022
В Челябинской области продолжает расти смертность от ковида
Автоматизация производства существенно улучшает условия труда работников Челябинского цинкового завода
06.10.2022
Бюст Сергея Кирова возвратился на Челябинский цинковый завод
07.09.2022
Челябинский цинковый завод улучшает условия труда работников
08.06.2022
Завершение строительства склада концентратов ЧЦЗ улучшит экологическую ситуацию в Челябинске
06.06.2022
Молодые металлурги ЧЦЗ помогли исполнить детские мечты
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022
Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский: Бизнес – это творчество
04.10.2022