Алексей Текслер призвал машиностроителей поддержать коллективы предприятий

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал руководителей машиностроительных предприятий поддержать трудовые коллективы в непростых для страны экономических условиях, в том числе сохранить зарплату сотрудников на прежнем уровне. Об этом шла речь на встрече главы региона с гендиректором ООО «Объединённая машиностроительная группа» Дмитрием Стрежневым и гендиректором АО «Автомобильный завод «Урал» Павлом Яковлевым, передаёт пресс-служба губернатора.

«Рассчитываю на то, что нынешние времена будут в том числе рассматриваться вами как новые возможности, как развитие, а это значит, что трудовой коллектив будет обеспечен и заработной платой. Я знаю, что вы внимательно относитесь к социальным вопросам. Конечно, развитие автозавода «Урал» напрямую связано с развитием города Миасса - это очень важные направления», - подчеркнул Алексей Текслер.

Дмитрий Стрежнев поделился с главой региона планами развития АО «Автомобильный завод «Урал» (г. Миасс) и ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины» (Челябинский завод дорожных машин имени Д. В. Колющенко). По его словам, предприятия намерены сохранить или даже увеличить выпуск техники. Сокращать штат сотрудников компания не планирует. Напротив, в Миассе будет создано 300 дополнительных рабочих мест.

«Мы санировали проблемные предприятия, и, помимо сохранения численности на автозаводе и заводе им. Колющенко, дополнительно сейчас создадим 300 рабочих мест в городе Миассе», - рассказал Дмитрий Стрежнев.

По словам гендиректора «Объединённой машиностроительной группы», в сложившихся экономических условиях предприятия видят дальнейшее развитие и расширение производства. В планах - большой проект на Урале по изготовлению мостов, строительство практически нового производства на базе завода им. Колющенко и другие крупные проекты.

«Мы отработали партнерскую программу с компанией «Роснефть», на базе коопераций предприятий с областью у нас заработала совместное предприятие с ЧКПЗ, продолжается кооперация с ММК, и мы тоже хотели бы предложить на базе кооперации в Челябинской области в этом году заключить партнёрские соглашения с крупнейшими покупателями – «Роснефеть», «Газпром», «Траснефть», РЖД, сети и «Сургутнефтегаз» - перечислил новые направления развития Дмитрий Стрежнев.

Со своей стороны губернатор Алексей Текслер сообщил о том, что Челябинская область продолжит активное содействие в продвижении южноуральской продукции машиностроения на рынки дружественных стран. Так, например, заинтересованность в продукции автозавода «Урал» уже проявил Туркменистан.

Губернатор Челябинской области ещё раз подчеркнул, что для того, чтобы справиться с новыми вызовами, бизнесу и власти важно объединить усилия.